Украинская разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить украинские города. Фото

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало полный перечень российских летчиков, которые будут отправлены в Беларусь для бомбардировки украинских городов.

Соответствующая информация появилась 9 марта на официальной Facebook-странице ГУР.

По данным разведки, к военным действиям на территории Украины РФ планирует привлечь летчиков 22 гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, 121, 184 и 182 тяжелых бомбардировочных авиационных полков.

Среди командного состава – генерал-майор Олег Владимирович Пчела, полковники Олег Скитский, Александр Симоненко, Дмитрий Егоров. Полный перечень российских летчиков размещен на сайте ГУР.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская разведка опубликовала список оккупантов, бомбящих гражданское население Украины.

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