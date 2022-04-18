Поки влада вважає, що ЗАБОРОНА Російської Zеркви НЕ на ЧАСІ, а очільники УПЦ Московського патріархату, навіть в часи ВІЙНИ, БОЯТЬСЯ розірвати своє підпорядкування Російській православній церкві;

пропоную ВСІМ УКРАЇНЦЯМ розпочати з простої дії - ігнорувати на ВЕЛИКОДНІ СВЯТА всі церкви Московського патріархату в Україні!

Почнемо ОЧИЩЕННЯ УКРАЇНИ від Російської Zеркви світоглядно та економічно!

Це той випадок, коли КОЖЕН зможе зробити свій вагомий внесок у справу творення ЄДИНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ православної ЦЕРКВИ вже на ВЕЛИКДЕНЬ, а отже і зробити внесок у ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ над російською ордою військового злочинця Путіна, яку освятив очільник РПЦ Кіріл.

А там дивись і зможемо об’єднатися з братами греко-католиками у ЄДИНУ СОБОРНУ УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ.

Отож, на ВЕЛИКОДНІ СВЯТА - СВІЙ до СВОГО за СВОЄ!