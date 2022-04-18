Украинская Пасха без русской Zеркви
Поки влада вважає, що ЗАБОРОНА Російської Zеркви НЕ на ЧАСІ, а очільники УПЦ Московського патріархату, навіть в часи ВІЙНИ, БОЯТЬСЯ розірвати своє підпорядкування Російській православній церкві;
пропоную ВСІМ УКРАЇНЦЯМ розпочати з простої дії - ігнорувати на ВЕЛИКОДНІ СВЯТА всі церкви Московського патріархату в Україні!
Почнемо ОЧИЩЕННЯ УКРАЇНИ від Російської Zеркви світоглядно та економічно!
Це той випадок, коли КОЖЕН зможе зробити свій вагомий внесок у справу творення ЄДИНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ православної ЦЕРКВИ вже на ВЕЛИКДЕНЬ, а отже і зробити внесок у ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ над російською ордою військового злочинця Путіна, яку освятив очільник РПЦ Кіріл.
А там дивись і зможемо об’єднатися з братами греко-католиками у ЄДИНУ СОБОРНУ УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ.
Отож, на ВЕЛИКОДНІ СВЯТА - СВІЙ до СВОГО за СВОЄ!
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