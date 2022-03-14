Украинская артиллерия прямым попаданием 'распаковала' новейшую российскую БМП-3. Видео

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В Николаевской области украинские защитники уничтожили российскую БМП-3 (боевую машину пехоты). После удара украинской артиллерии она разлетелась на части.

Видео обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины, спецназовец Роман Костенко, который воюет против российской армии за независимость Украины. Кадры были сняты около села Зеленый гай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

После прямого попадания артиллерии Вооруженных сил Украины вражеский БМП-3 развалился на части, от техники "второй армии мира" остались куски металла. Они разлетелись в разные стороны.

"Защищаем Николаевщину! Так будет с каждым оккупантом, ступившим на нашу землю. Мы победим", – отметил Костенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области российские оккупанты устроили бой среди своих. Вражеские подразделения якобы не поделили между собой "шашлычную".

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