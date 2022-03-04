Украинка за неделю загрузила для россиян в сеть 7 тыс. фото мертвых оккупантов

Украинская журналистка Любовь Величко за неделю погрузила для россиян в сеть 7 тысяч фото мертвых оккупантов. Их увидели уже десятки тысяч граждан РФ.

Об этом Любовь Величко сообщила на своей странице в Facebook.

"7000 тысяч фотографий трупов русни, которые я загрузила на страницы университетов, школ, модных ресторанов, клубов и музеев Москвы, за последние три дня просмотрели уже более 73 000 раз. Пусть каждый раз, когда россиянин будет идти в Макдональдз, он видит обгоревшие куски своих асвабадителей. Наращиваем темп! Теперь в работе - другие города", – рассказала она.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал украинцев максимально приобщаться к донесению правды о безумных потерях РФ в Украине до россиян. Он выложил пошаговую инструкцию, как это сделать, учитывая блокировку соцсетей, которые уже начали российские власти.

"Простая инструкция по распространению фото мертвых оккупантов. Загружаете в интернет фоточки мертвой русни. Заходите в свой google аккаунт. Заходите на карту города. Например, карта Санкт-Петербурга. Кликаете на иконку заведения, которое есть на карте. Выбираете опцию "добавить фотографию "- и загружаете фото с компьютера", - рекомендует Геращенко.

"Если так поступит миллион украинцев, то это будет 73 миллиарда просмотров. Путин не сможет скрыть правду о своих преступлениях!" – уверен замминистра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России заранее вырыли тысячи могил для убитых на войне в Украине оккупантов.

Официально в РФ признают лишь около 500 погибших, на самом деле, по состоянию на утро 4 марта их уже более 9 тысяч.