Украинец выбрался из разрушенного оккупантами Ирпеня с двумя коровами и добрался до Коростышева. Фото

Житель Ирпеня, разрушенного российскими оккупантами города в Киевской области, сумел выбраться из него. Мужчина захватил с собой двух коров и дошел до Коростышева.

Об этом в Facebook 18 марта сообщила волонтер Ольга Кийко. Она также опубликовала соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что от Ирпеня до Коростышева в Житомирской области более 80 км. Мужчина начал свой путь пешком, однако по дороге его вместе с коровами подобрал грузовик.

"Парень, который вырвался с коровками из ирпенского ада, дошел до Коростышева. По дороге его подобрала грузовая машина и он добрался до места", – написала Кийко.

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Сколько именно времени мужчина потратил на дорогу пешком, пока его не подобрали, не известно. Однако о том, что он движется в сторону Житомирской трассы волонтер сообщила еще 11 марта. Тогда она писала, что в Киеве есть место, где его могут приютить.

"Мы его искали, так как оперативно нашли им место, но он не видел пост. А те, кто его видел, то пост видели наш с опозданием. Наш пост заметили и родственники – звонили, плакали, переживали. Благо, что все хорошо", – добавила Кийко.

Как сообщал OBOZREVATEL, из горячих точек, которые находятся под интенсивными обстрелами оккупантов удалось вывезти более 180 тысяч человек.

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