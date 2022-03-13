Украинец пытался выехать за границу, переодевшись в женщину: "прикрывался" ребенком. Фото

Необычным образом житель Киева пытался пересечь границу Украины в пункте пропуска "Порубное" на участке с Румынией и расположенном в Глыбокском районе Черновицкой области. Как сообщает у себя в Facebook Государственная пограничная служба Украины, 30-летний мужчина надел парик, сделал макияж и таким образом попытался выдать себя за женщину.

Нарушитель взял своего несовершеннолетнего ребенка и предъявил на пограничном контроль паспорт своей жены, пытаясь избежать мобилизации в армию. Инспектор погранконтроля сразу разоблачила уклониста.

Видео дня

Пограничники направили сообщения в полицию по признакам преступления, предусмотренного ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации" (предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет), а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сотрудники Госпогранслужбы задержали на пункте пропуска "Могилев-Подольский" 53-летнего мужчину, который вопреки законам военного времени пытался покинуть Украину.

В его документах силовики обнаружили занятную запись: он был якобы снят с воинского учета, поскольку "тяжело перенес процесс вынашивания ребенка и роды".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 8 марта пограничники на Закарпатье поздравили с Международным женским днем пассажиров маршрутки, которая вывозила мужчин призывного возраста в Польшу. Всем 12 мужчинам было торжественно вручено по тюльпану.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!