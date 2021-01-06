Украинец дважды переболел COVID-19 и на время "потерял" ноги

35-летний киевлянин Николай дважды переболел коронавирусом за два месяца. Мужчина пожаловался на необычный симптом – потерю чувствительности в ногах.

В интервью "Телеграф" украинец рассказал, что первый раз заболел в начале сентября 2020 года. Второй раз он перенес болезнь в ноябре.

По словам Николая, повторная болезнь проходила тяжелее. Температура тела поднималась до более 39 градусов, был сильный кашель.

"А на третий день у меня неожиданно пропала чувствительность в ногах – в обеих ниже колена! Вкус и нюх на этот раз были, но сумасшедшая температура и другие "прелести" болезни ощутил на полную. Решил – исключительно для себя – сдать ПЦР-тест. На всякий случай – потому что это были уже 3-и или 4-е сутки. Тест оказался позитивный", – отметил он.

Мужчина рассказал, что из-за его состояния, а в частности с ногами, семейный врач выписала ему направление на немедленную госпитализацию.

"Но я все равно не воспользовался этим, решил "сам немножко полечусь, может пройдет – это ж, все-таки, 4-5-й день, как обычно, пик заболеваемости, дальше должно быть легче". Однако не выдержал я такой температуры и ночью вызвал скорую. По скорой меня госпитализировали в 7-ю киевскую больницу", – поделился киевлянин.

Николай добавил, что чувствительность в ногах вернулась, когда понизилась температура. Однако некоторые побочные эффекты остались до сих пор.

"У левой чувствительность возвратилась, а на правой я по сегодняшний день пальцы не чувствую. И еще остается небольшой кашель", – рассказал мужчина.

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