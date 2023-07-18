Противопоставление необходимости достройки музея Голодомора потребностям армии в дронах – удивительно удачное российское ИПСО, на которое искренне ведется немало патриотических и умных граждан, очень досадно.

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Нам нужны как дроны, так и национальная память и ответственная нация, мы должны найти ресурсы для обеспечения этих потребностей.

Перефразируя Черчилля – Иначе, за что мы воюем?