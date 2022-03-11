Украине не о чем вести переговоры с террористами: украинский военный записал обращение к властям. Видео

Украина не должна вести переговоры и о чем-либо договариваться с террористами, которыми являются российские оккупанты. Враг не может ставить нашей стране условия, а мы не должны на них соглашаться.

Об этом заявил украинский военнослужащий Валерий Маркус в своем обращении к властям. Такое мнение, по его словам, и у других наших защитников, которые сейчас находятся на фронте.

"Нам не о чем говорить. Здесь все просто: россияне или с***ывают н***й, или мы их убиваем. Никаких условий. Я вас прошу, вы со своей стороны тоже сделайте все, чтобы донести эту мысль до нашей власти. Украине с террористами не о чем говорить", – подчеркнул Маркус.

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Он добавил, что Россия как государство-террорист использует мирных граждан Украины как ресурс и рычаг влияния на переговорах.

"Если мы будем играть на их условиях, это будет для них основанием продолжать терроризировать мирное население, потому что они будут понимать, что таким образом они могут для себя выбить еще лучшие условия и что-то от нас требовать. Разговоры с террористами должны быть короткими", – объяснил военный.

Маркус резюмировал, что переговоры с РФ вести нельзя, потому что это превратит жизнь украинских граждан в ресурс для их политических игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк тогда сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

В РФ же заявили, что ожидания России от переговоров "не оправдались" и "говорить о чем-то положительном пока рано".

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