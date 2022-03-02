"ВМФ РФ – пираты нашего века": Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря

В целях безопасности гражданских Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря. В то же время Российский черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений оккупантов – пытается прикрываться жизнями мирных граждан.

Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины в Facebook. Украинские моряки назвали ВМФ РФ пиратами 21 века.

Дело в том, что российские корабли требовали от гражданского судна HELT зайти в опасную зону Черного моря. Оккупанты хотят сделать корабль своим "щитом". В случае отказа военные страны-агрессора грозятся открыть по HELT огонь.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два захватил в плен (в т. ч. поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию).

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Как ранее писал OBOZREVATEL, Генеральный штаб ВСУ утром 2 марта сообщил: российские оккупанты несут потери во время попыток блокировать Киев с разных направлений. Из-за своих неудач враг наносит удары по объектам критической инфраструктуры, чтобы запугать население.

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