Украина возродится как центр Киевской цивилизации: правозащитник дал прогноз, когда закончится война

Окончательная победа украинцев над "русским миром" настанет не только победы в фактической войне с РФ, но и когда ее народ откажется от своих претензий на наше государство. Тогда Украина возродится как центр Киевской цивилизации.

Перед этим россияне должны пережить катарсис, подобный тому, что немцы после падения нацистского режима. На такой нюанс указал диссидент, правозащитник, публицист и религиовед Мирослав Маринович в эфире программы "Нічна варта" на "1+1".

"Я хочу верить, что озвученные сегодня многими людьми параллели между нацистским и путинским, рашистским режимом справедливы. Немецкий народ 1943-44 годов еще был полностью убежден, что он идет правильным путем. А денацификация его умов началась уже после катастрофы, которую потерпело нацистское правительство", – отметил специалист.

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Вместе с тем уточнил, что это произошло не сразу – прошло еще доброе десятилетие, прежде чем народ Германии начал осознавать эту катастрофу.

По мнению Мариновича, тот же путь должна пройти и Россия. Он выразил убеждение: если российский народ этого не сделает, то просто исчезнет, а если переживет катарсис – выберет себе право на существование.

"Тогда, я уверен, эта война за Киев уже закончится. Эта катастрофа, которую переживает российский народ и Россия, закончится и Украина восстановится как центр своей Киевской цивилизации", – отметил украинский правозащитник.

Он также заявил, что весь российский режим должен быть ликвидирован для того, чтобы зерна "русского мира" перестали быть в земле.

"Этот режим должен быть осужден на соответствующем трибунале", – подчеркнул Маринович.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний выразил убеждение, что Украина победит в войне против агрессора России. Он подчеркнул, что сегодня украинский народ борется против сил зла, и ему в этом помогает сам Бог, также на нашей стороне правда