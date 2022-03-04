'Украина воюет так, как никто не ожидал, даже западные партнеры', – Подоляк о противостоянии российским оккупантам

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не ожидал от Украины такого мощного сопротивления российским оккупантам. В том числе, способность украинцев защититься от агрессора удивила и западных партнеров.

Кроме того, руководство страны-агрессора хотело завершить "спецоперацию" за три дня. Об этом во время совместного брифинга на телеканале "Украина 24" рассказали Подоляк и народный депутат Давид Арахамия.

По словам Подоляка, некоторые страны думали, что спустя три дня после вторжения путинского войска Украины уже не будет.

"С учетом того, как воюет Украина, Украина воюет так, как никто не ожидал, в том числе и западные партнеры. В первые три дня они (оккупанты, - ред) вообще думали, что нас там не будет уже", – сказал Подоляк.

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В свою очередь Арахамия добавил, что в первые три дня партнеры даже не предоставляли военную помощь Украине, не ожидая, что наша страна способна на такое сопротивление.

"В первые три дня военная помощь также не шла. Потому что все понимали, что операция будет осуществлена за три дня и будет российский флаг над Верховной Радой, над Офисом президента спустя три дня", – добавил Арахамия.

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