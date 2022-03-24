Украина подавляет самостоятельность РФ и раздает иностранное оружие нацистам и террористам: главные российские фейки за 23 марта
Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому приготовили вам еще одну подборку российских фейков.
ФЕЙК: Украина раздает иностранное оружие нацистам, бандитам и террористам
Источник:
Опровержение:
Вновь видим использование уже отработанных нарративов РФ о войне в Украине. РФ пытается любыми путями дискредитировать украинских военных и лишить нас международной поддержки.
Отсюда и заявления о "наемниках-головорезах", которые на самом деле обычные люди, добровольно приезжающие в Украину, чтобы помогать украинцам защитить себя и весь мир. У большинства из них уже есть боевой опыт – в иностранный легион берут, в первую очередь, профессиональных военных.
Это же касается заявления об иностранном оружии, которое попадает в руки бандитов: РФ настолько боится современного оружия в руках украинцев, что придумывает сказки о "бандитах, националистах и террористах".
В конце концов, мы видим обвинения США и НАТО в поощрении кровопролития в Украине. Кровопролитии, которое в действительности начала РФ, и которое Украина и ее союзники пытаются остановить.
РФ использует эти тезисы еще не раз, в разном виде и из разных источников: через официальных представителей РФ, пропагандистов, подкупленных западных журналистов или запуганных украинских беженцев и военнопленных. Но мир видит, что делает Россия, и все попытки захватчика оправдать себя — бесполезны.
ФЕЙК: Украина была инструментом подавления российской самостоятельности
Источник:
Опровержение:
Украина в своей внешней политике никак не угрожала суверенитету и самостоятельности РФ. До 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и ворвалась на Донбасс, только 18% украинского населения поддерживали вступление Украины в НАТО. Россия тоже всегда оставалась главным стратегическим партнером Украины.
Однако своим вторжением в 2014 году РФ оттолкнула Украину и украинцев от себя, закрепив западный путь ее развития. Курс Украины на вступление в НАТО был, в частности, желанием защитить себя от России.
Украина никогда не угрожала суверенитету РФ. Россия всегда угрожала и продолжает угрожать суверенитету Украины из-за собственных имперских амбиций.
Фэйк: Российские военные не стреляют в гражданских, а помогают им
Источник:
Опровержение:
РФ ведет сокрушительную войну против Украины и никакие законы войны и человечности не сдерживают действий российских солдат. Существуют многочисленные подтверждения обстрелов городов, мародерства, убийств и изнасилований. Россия прямо сейчас уничтожает Мариуполь вместе с его жителями, а также грабит и обстреливает гражданских, пытающихся скрыться от наступления войск захватчика.
Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.
Официальные государственные каналы для получения информации:
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
- Главнокомандующий ВС Украины
- Министерство обороны Украины
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины
- Национальная полиция Украины
- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )
- Государственная пограничная служба Украины
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
- Центр противодействия дезинформации
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
- Сухопутные войска ВС Украины
О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:
- Министерство инфраструктуры Украины
- Международный аэропорт "Борисполь "
- Администрация морских портов Украины
- Международный аэропорт "Львов"
- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)
Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!
Материал подготовлен редакцией ZMiST.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!