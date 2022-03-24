Украина подавляет самостоятельность РФ и раздает иностранное оружие нацистам и террористам: главные российские фейки за 23 марта

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому приготовили вам еще одну подборку российских фейков.

ФЕЙК: Украина раздает иностранное оружие нацистам, бандитам и террористам

Источник:

Опровержение:

Вновь видим использование уже отработанных нарративов РФ о войне в Украине. РФ пытается любыми путями дискредитировать украинских военных и лишить нас международной поддержки.

Видео дня

Отсюда и заявления о "наемниках-головорезах", которые на самом деле обычные люди, добровольно приезжающие в Украину, чтобы помогать украинцам защитить себя и весь мир. У большинства из них уже есть боевой опыт – в иностранный легион берут, в первую очередь, профессиональных военных.

Это же касается заявления об иностранном оружии, которое попадает в руки бандитов: РФ настолько боится современного оружия в руках украинцев, что придумывает сказки о "бандитах, националистах и террористах".

В конце концов, мы видим обвинения США и НАТО в поощрении кровопролития в Украине. Кровопролитии, которое в действительности начала РФ, и которое Украина и ее союзники пытаются остановить.

РФ использует эти тезисы еще не раз, в разном виде и из разных источников: через официальных представителей РФ, пропагандистов, подкупленных западных журналистов или запуганных украинских беженцев и военнопленных. Но мир видит, что делает Россия, и все попытки захватчика оправдать себя — бесполезны.

ФЕЙК: Украина была инструментом подавления российской самостоятельности

Источник:

Опровержение:

Украина в своей внешней политике никак не угрожала суверенитету и самостоятельности РФ. До 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и ворвалась на Донбасс, только 18% украинского населения поддерживали вступление Украины в НАТО. Россия тоже всегда оставалась главным стратегическим партнером Украины.

Однако своим вторжением в 2014 году РФ оттолкнула Украину и украинцев от себя, закрепив западный путь ее развития. Курс Украины на вступление в НАТО был, в частности, желанием защитить себя от России.

Украина никогда не угрожала суверенитету РФ. Россия всегда угрожала и продолжает угрожать суверенитету Украины из-за собственных имперских амбиций.

Фэйк: Российские военные не стреляют в гражданских, а помогают им

Источник:

Опровержение:

РФ ведет сокрушительную войну против Украины и никакие законы войны и человечности не сдерживают действий российских солдат. Существуют многочисленные подтверждения обстрелов городов, мародерства , убийств и изнасилований . Россия прямо сейчас уничтожает Мариуполь вместе с его жителями, а также грабит и обстреливает гражданских, пытающихся скрыться от наступления войск захватчика.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

- Офис Президента Украины

- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

- Главнокомандующий ВС Украины

- Кабинет Министров Украины

- Министерство обороны Украины

- Главное управление разведки Министерства обороны Украины

- Министерство внутренних дел

- Национальная полиция Украины

- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

- Государственная пограничная служба Украины

- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

- Центр противодействия дезинформации

- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

- Сухопутные войска ВС Украины

- Военно-морские силы ВСУ

- Территориальная оборона ВСУ

- Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

- Министерство инфраструктуры Украины

- Укрзализныця

- Украеродвижение

- Укравтодор

- Международный аэропорт "Борисполь "

- Администрация морских портов Украины

- Международный аэропорт "Львов"

- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!

Материал подготовлен редакцией ZMiST.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

​

​