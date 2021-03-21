Украина под влиянием антициклона: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине с 21 марта прогнозируют похолодание. В Луганской области ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в воскресенье в других регионах страны осадков не будет из-за влияния антициклона.

"Температура воздуха пока без изменений, низковата, мягко говоря, в понедельник-вторник даже еще похолодает. Но потом начнет понемногу теплеть", – написала Диденко.

Карта погоды в Украине. Наталья Диденко в Facebook

Синоптик отметила, что в Киеве 21 марта снег и пасмурная погода прекратятся.

Однако, как сообщает Украинский гидрометцентр, в понедельник, 22 марта, снег прогнозируется в Киеве, Одессе, Сумах, Ужгороде, Ивано-Франковске, Хмельницком, Черновцах, Виннице и Кропивницком.

Погода 22 марта в Украине. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в субботу и воскресенье, 20-21 марта, ожидается пасмурная погода, местами ветреная и с осадками. В то же время в некоторых областях будет светить солнце.