'Украина победит': 10-летний Святослав из Чернигова стал участником смены 'Блогер Кемп' от Фонда Рината Ахметова

Десятилетний Святослав Чаус провел 36 дней в оккупации с родителями и годовалым братиком в деревне в 15 км от родного Чернигова. Они прятались в подвале, почти без еды. Мама молола зерно и, несмотря на опасность, ходила за молоком для малыша — парень каждый раз боялся, что она не вернется. После пережитого Святослав стал участником летней смены "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова: отдыхал, оздоравливался, учился и работал с психологами.

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"Оккупация для меня - это когда страна хочет забрать себе другую страну, не имея на это права. По 12-балльной шкале для меня это страшно на 11, даже на 12", - говорит мальчик.

Святослав доверил свою историю Алексею Суханову, послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актеру и ведущему. Ужасным для парня был вечер, когда внезапно начался массированный обстрел Чернигова. Казалось, что город превратят в пустыню... Тогда ракета попала и в их городской дом. Несмотря на это, мальчик поддерживал родителей, а они его.

"Я говорил маме не волноваться, все закончится. Мы выигрываем. Мама и папа успокаивали меня так же. Они говорили, что наши военные очень сильны, что мы победим", - рассказывает Святослав.

Ходить за молоком было очень опасно, но мама мальчика уходила и отстаивала очереди. Ожидая маму, Святослав тешил себя стихами, которые сочинял своими силами. Однажды мимо женщины проехал БТР и российские военные начали стрелять из автомата в воздух... Все обошлось. Но мальчик вспоминает еще один ужасный момент.

"Мы сидели в подвале. Мама сказала: "Если меня не станет, если мы заснем... пообещай, что ты не покинешь братца". Я понял, о чем она говорит", - делится Святослав со слезами на глазах.

К счастью, семья смогла уехать в безопасность. Святослав уверен: у украинцев есть боевой дух для Победы. Мальчик точно знает, что его родная страна и будет независимой и непременно будет процветать.

История Святослава - по ссылке.

"Блогер Кемп" - это отдых, организованный Фондом Рината Ахметова. Здесь дети укрепляют здоровье, отдыхают и овладевают навыками блоггера. С ними работают опытные психологи Фонда и профессионалы медиаотрасли. Дети получают яркие впечатления, много общаются, проводят время на свежем воздухе. Домой гости смены везут хорошие воспоминания, новые мечты и надежды.

Напоминаем: открыта запись на новую осеннюю смену. Детали по ссылке.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.