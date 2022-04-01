Украина платит страшную цену за защиту всего свободного мира, – Вакарчук. Видео

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" появилось видео, в котором Святослав Вакарчук рассказывает об увиденном в украинских городах, об украинцах и нашей армии.

С начала войны известный общественный деятель и музыкант много ездит по Украине и морально поддерживает людей, переживших бомбардировки, потерявших жилье или вынужденных покинуть собственные дома. Кроме того, он привозит гуманитарку для военных и гражданских.

Во время интервью Вакарчук рассказал, в каком состоянии находятся украинские города. "Из того, что я видел, больше всего пострадала физически Ахтырка. Потому что Ахтырка – полуразрушенный город. У них нет целых кварталов, целых районов", – говорит музыкант.

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По его словам, в Сумской области также очень много разрушенных домов, но они локализованы в отдельных районах. В Ахтырке Святослава встречали с подготовленным электронным пианино и настроенными колонками. "Я спросил у мэра: а вам не страшно? А он сказал, что сегодня прекрасный день и еще ничего не прилетало", – так описывает мужество главы Ахтырки музыкант.

Вакарчук ненадолго прерывает свой разговор с журналистами на звонок мэру пострадавшей Ахтырки, ведь волонтеры из Киева готовы передать дефицитное лекарство. Музыкант говорит, что тем, кто на передовой, гораздо страшнее, ведь гражданские имеют шанс спрятаться. "У военных такого шанса нет, они идут и подвергают себя опасности. Я не понимаю, почему я должен прятаться за их спины", – говорит Святослав Вакарчук.

"Наша задача – донести до европейцев, американцев и всех людей свободного мира, что сегодня Украина платит страшную цену за защиту всего свободного мира. И мы просим их тоже заплатить какую-то цену, не такую страшную", – подытоживает общественный деятель. Он добавляет, что сейчас украинцы платят своими жизнями и разбомбленными домами за будущее всего мира.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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