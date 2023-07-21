Украина от полной разблокировки портов для всех грузов может получить более 18 млрд долл. в год, – Водовиз

Украина должна использовать отказ России от Зерновой сделки и разблокировать порты для экспорта всех видов продукции: это вопрос выживания украинской экономики, ведь даст более 18 млрд долларов поступлений ежегодно.

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Об этом заявил руководитель проектного офиса генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Александр Водовиз в эфире 5 канала.

"Для нас цена вопроса, если все корабли пойдут (через разблокированные порты - Ред.) - $18 миллиардов в год, для них - от $80 до 100 млрд. Весь азово-черноморский бассейн Российской Федерации, все товары, выходящие через Босфор - это вопрос 100 миллиардов. А мы как-то об этом вопросе забыли",- отметил Водовиз.

Он отметил, что именно таким образом нужно ставить условия для россиян – ведь они могут возить по морю все виды продукции, в то время как для Украины разрешено возить только аграрную продукцию, из-за чего мы получаем значительные потери бюджета.

"Помощь МВФ Украине за 7 месяцев 2023 года составила 3,5 миллиарда. А налоги, которые Украина могла бы получить от открытых портов - это около 5 миллиардов долларов. Это стоит того, чтобы этим вопросом занимались все в государстве? Наверное, стоит", - подчеркнул Водовиз.

Он также отметил, что финансовая помощь от Соединенных Штатов Америки Украине за 2022 год составила 18 миллиардов долларов – то есть столько же, сколько Украина могла бы заработать сама, если бы имела возможность экспортировать продукцию морем.

"Разблокировка портов нам также дает $18 миллиардов. И сразу уровень вопроса сразу приобретает иное содержание, правильно? То есть, это вопрос вообще выживания страны. Наши партнеры также должны понимать: открытие портов для экспорта всех видов продукции означает, что они уже могут уменьшить помощь, а значит - уменьшится нагрузка на их бюджет", - резюмировал Водовиз.

Как известно, действие зернового соглашения официально прекратилось: МИД России отозвало гарантии безопасности судоходства в акватории Черного моря, а Зеленский заявил, что даже без России нужно делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов. В свою очередь, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море и добиться открытия портов.