Никита Сергеевич Михалков. Советский и российский режиссёр, и актёр. Миллионы людей смотрели фильмы с вашим участием. Почти всем они когда-то нравились. Это объективно.

Но времена поменялись.

По той или иной причине, вы перестали сниматься в художественных фильмах и начали в документальных…про войну.

Мы все прекрасно понимаем какую ступеньку в иерархии власти РФ вы занимаете - далеко не последнюю. Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ и это именно та причина, из-за которой вы так рьяно поддерживаете и пропагандируете войну. Во всяком случае, так это видим мы здесь, в Украине. На этом иллюстрация заканчивается.

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Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому.

Сейчас я вам расскажу, как именно будут развиваться события и какой будет ваша реакция.

Сперва вы свяжетесь с "сильными русского мира" и попросите их прокомментировать мое сообщение. В эту минуту вы ни о чем дурном думать еще не будете. Они вам с вероятностью 100% скажут, что Венедиктова сошла с ума и нечего обращать не неё внимание.

Понимая это, делаю подсказку - мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск.

Прочитав абзац выше, вы все-таки в какую-то минуту задумаетесь над тем, а надо ли все-таки получить консультации у профессиональных юристов. Вы человек состоятельный и наймёте хороших и опытных юристов. Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймёте, что риски материальны, и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства. Кстати, рекомендую прояснить эту процедуру у тех юристов, которых вы попросите проанализировать ваш кейс.

Специально не утяжеляла текст процессуальными терминами, чтоб легче читался. Я не предвзята, я не стараюсь вас оскорбить, я не эмоциональна, я говорю об этом, сидя на рабочем месте в качестве украинского прокурора и делаю это официально.