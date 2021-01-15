Украина обновила список стран "красной" зоны: какие направления стали доступны

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщается на сайте Минздрава, в перечень вошли почти 200 государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Так, в "красный" список попали 66 стран. В частности, США, Канада, Великобритания, Чехия, Италия, Польша, Венгрия, Россия, Беларусь, Грузия, Израиль и т.д.

Напомним, что после возвращения из "красных" государств украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращении такого домашнего карантина возможно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, что относительно 11 государств нет данных о заболеваемости COVID-19.

При этом Украина в обновленном перечне в очередной раз оказалась на границе "зеленой" и "красной" зон. По состоянию на 15 ноября показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 219,8 активных случаев на 100 тысяч населения.

Из популярных туристических направлений, открытых для туристов из Украины, в "зеленой" зоне оказались только Болгария, Турция и Египет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января из-за карантина украинцы застряли в аэропорту Барахас (Мадрид, Испания). В частности, даже дети провели в "серой зоне" 5 дней.