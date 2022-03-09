'Украина не сдастся, мы умираем и за вас тоже!' Зеленский – в интервью немецкому Bild

Украина никогда не сдастся и будет продолжать бороться с российским агрессором до конца. Сейчас украинцы умирают – и за свое государство, и за весь цивилизованный демократический мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Вild.

В разговоре с немецким журналистом Зеленский отметил: сейчас Украина и украинцы переживают очень тяжелые времена.

"Это история нашей страны. Мы проживаем этот момент прямо сейчас. Позже мы будем вспоминать, какие сложные времена нам пришлось пройти, как тяжело было каждому без исключения человеку в нашей стране. Но прежде всего мы будем помнить моменты, когда мы творили большие изменения. Наша цель - изменить страну, как бы тяжело это ни было. Я делаю это для своих детей и внуков", - подчеркнул Зеленский.

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Он подчеркнул: России не удалось запугать украинцев. Даже под постоянными обстрелами, на фоне страшных разрушений, которые уже нанесены – страха нет.

"Я не боюсь. Я и не должен бояться. Сохраняю спокойствие. Знаете, какой лучший способ победить страх? Что может быть сильнее страха? Когда ты видишь, что уже произошло с твоей страной. Когда худшее из всего, что могло произойти - уже произошло. У нас война. Россия против Украины. Сколько людей уже погибло. Страна - в руинах. Что страшнее может произойти с людьми, которые потеряли своих детей?.. Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, не предадим и не отдадим нашу землю", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский также отметил, что его не пугают попытки россиян окружить Киев. Его пугает невозможность помочь тем украинцам, которые уже оказались в осаде в невыносимых условиях.

"Меня не волнует, где прячется враг. Как близко он к нам подобрался. Меня беспокоит наша страна, водоснабжение, снабжение продовольствием. Мне болит Мариуполь, Донецк, Запорожье Мелитополь, Волноваха, Харьков - там ужасная ситуация. Люди остались без еды и воды. Мы отправляем туда гуманитарные колонны с помощью со всех уголков страны - но их расстреливают, российские солдаты их не пропускают. У нас есть очень смелые водители, которые продолжают пробовать прорваться даже под обстрелами. .. Мы все люди, мы все беспокоимся о собственной жизни. Но доставить гуманитарную помощь сейчас - самое главное. У нас нет универсальных решений или шагов, которые мы могли бы сделать сейчас. В нашей истории есть настоящий террор", - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, поинтересовавшегося отношением Зеленского к решению немецкого правительства отсрочить отказ от закупки энергоносителей у РФ, президент рассказал о Мариуполе. На тот момент уже было известно об очередном преступлении России против человечности: обстреле детской больницы в Мариуполе. Хотя у президента еще не было информации о пострадавших во время этого бесчеловечного преступления.

"Как такое может быть? Это животные – те, кто делает такое. Что творится в их головах?! Представьте, что ракета попала в детскую больницу где-то в Германии. Представьте себя на нашем месте – и тогда, уверен, мы бы поладили и договорились . Это наша боль сегодня. И решение нам нужно сегодня", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил: Европа должна вспомнить о главной ценности – жизни человека. И встать в защиту этой ценности.

"Это то, что Европа должна сделать: защищать жизнь человека. Ставить во главу угла истинные ценности. Желаю вам, бы ваши приоритеты всегда совпадали с истинными ценностями. То, что сейчас происходит с нами - может случиться и с вами тоже. И мы сейчас умираем и за вас тоже", – подчеркнул украинский президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский обратился в НАТО из-за авиаудара по Мариуполю с требованием срочно закрыть небо и сохранить жизнь людей.