Украина и Россия ведут переговоры о создании гуманитарного коридора для обмена пленными: появились подробности

В Турции состоялись трехдневные переговоры уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца с российской стороной, которые касались создания гуманитарного коридора для эффективного обмена пленными и удерживаемыми лицами. Переговори прошли с участием турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча.

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В частности, речь идет о возвращении в Украину тяжелораненых, людей пожилого возраста, детей, военных и гражданских. Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

По словам Лубинца, во время встречи удалось заставить РФ признать необходимость возвращения в Украину тяжелораненых лиц без каких-либо условий, как это требуется ст. 110 Женевской конвенции. Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что в данном случае речь идет не об обмене, а именно о репатриации.

Во время переговоров стране-агрессору был передан список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих.

"Мы объяснили это российской стороне. Не скажу, что они уже согласились и начинают выполнять, но признали, что это действительно в Женевской конвенции", – рассказал украинский омбудсмен.

Кроме того, продолжаются переговоры об освобождении гражданских украинцев, находящихся в российском плену еще с 2014 года – в этом списке насчитывается 377 человек. Также поднимался вопрос о спасении политзаключенных Кремля, в котором 158 украинцев. Примечательно, что большинство из них – крымские татары.

Лубинец добавил, что идею создания гуманитарного коридора поддержал президент Турции, активное участие в этих переговорах также принимает лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Напомним, между Украиной и Россией 14 января должен был состояться обмен пленными. Однако российская сторона внезапно сорвала существующие договоренности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 января Украина вернула из российского плена еще 50 военнослужащих. Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов, защищавших Чернобыльскую АЭС, Бахмут, Мариуполь, Киевскую, Донецкую, Херсонскую области и другие регионы нашего государства.