Уходя из ЧАЭС, оккупанты заставили сотрудников подписать акт приема-передачи и 'обчистили' станцию, – Крамаренко

Российские оккупанты, перед тем как уйти, заставили сотрудников Чернобыльской АЭС подписать акт приема-передачи станции. Также они разграбили ее.

Об этом в эфире национального телемарафона завил глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко. Он отметил, что старший среди россиян по фамилии Якушев (с позывным "Девяностый") угрожал забрать работников в Беларусь

"После чего станцию просто "обчистили", забрав даже чайники и кофеварки. А из отеля в самом Чернобыле оккупанты украли сервизы, вилки, ложки, тарелки", – рассказал Крамаренко.

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Он добавил, что пока нет возможности проверить, заминировали ли "рыжий лес", где находились оккупанты.

Глава Госагентства добавил, что, предварительно, все датчики на станции в норме, а существенных повреждений инфраструктуры пока не обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL оккупанты, находившиеся на ЧАЭС, двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью.

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