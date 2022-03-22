'Уходим назад': российский оккупант рассказал о больших потерях в Украине и заявил, что хочет в тыл. Аудио

Российский оккупант в телефонном разговоре с женой рассказал, что их бригаду переводят в тыл из-за больших потерь. По его словам, российские солдаты обрадовались новости, так как никто не хочет идти в бой.

Также из разговора становится ясным, что оккупанты уже не верят в быстрое окончание войны. Фрагмент перехваченного телефонного разговора опубликовала Служба безопасности Украины в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, у воинской части, в которой он служит, сменилось командование, которое приняло решение не посылать военных на убой.

"Мы уходим назад. Ну, тут командование нашей части изменилось, и они сказали: нах** вы их в бой посылаете? Мы единственная бригада, остатки ее, и мы уходим в тыл. Ну, погибших уже достаточно и сказали в тыл уходить. Так что нормально", – рассказывает оккупант.

Видео дня

Также захватчик говорит, что перевод в тыл воспринял как хорошую новость, ведь до этого в боях с украинскими военнослужащими погибло много россиян.

Напомним, с 24 февраля по 22 марта путинские войска понесли в Украине колоссальные потери. Ориентировочно только погибшими при попытках оккупировать Украину РФ потеряла более 15 тыс. военнослужащих.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты несут огромные потери в Украине и остро нуждаются в ремонте техники.

Даже в России уже не могут продолжать скрывать утраты и говорят о количестве ликвидированных в Украине рашистов. Там случайно проговорились о потерях армии Путина в Украине и назвали количество убитых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!