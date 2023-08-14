Угрожают не выдать аттестаты: оккупанты устроили террор украинским школьникам без паспорта РФ

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины устроили террор для еще одной категории людей. На этот раз захватчики начали угрожать старшеклассникам, которые не захотели брать паспорт страны-агрессора.

Видео дня

Россияне проводят среди старшеклассников принудительную паспортизацию, угрожая не выдать аттестаты об окончании школы. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в Центре национального сопротивления.

Как отмечается, далеко не все дети хотят получать "документы" врага, поэтому оккупанты прибегают к принуждению.

"Оккупанты угрожают ученикам от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ. Не все дети пишут заявления на получение "красной бумаги", которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому враг прибегает к принуждению", – отметили в ЦНС.

В организации заявили, что оккупационные так называемые администрации проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.

Ранее стало известно, что на временно захваченных территориях Запорожской области россияне продолжают терроризировать местное население. На этот раз оккупанты "взялись" за водителей такси и заставляют их получать гражданство государства-агрессора.

Кроме того, принудительная паспортизация и запугивание местного население продолжается и в Херсонской области.

Так называемый "глава" администрации поселка Лазурное Александр Дудка пригрозил, что жителям, которые не получили паспорт страны-агрессора, не будут выдавать медикаменты. В частности не получат инсулин люди с диабетом, для которых он жизненно необходим.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная "власть" на захваченных территориях Украины усилила давление на украинцев, которые не хотят получать паспорта РФ. Людей лишают последних средств к существованию, угрожают бросить за решетку и отобрать детей, но главное – без паспорта страны-агрессора невозможно вырваться из оккупации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!