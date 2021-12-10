Угрожает ли Украине полномасштабное вторжение России. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят важные темы. Видео

В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы.

В эфире программы 10 декабря будут подняты следующие вопросы:

• Угрожает ли Украине полномасштабное вторжение России?

• Об Украине без Украины. О чем договорились Байден и Путин?

• Последний звонок. Почему Байден позвонил Зеленскому только через двое суток?

• Вожакам боевиков выдали партбилеты "Единой России" – что это значит?

• "Кроты" в Офисе Президента. Какой резонанс вызвал рассказ украинских разведчиков?

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Гости студии:

ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;

СТЕПАН ПОЛТОРАК, министр обороны Украины (2014–2019), командующий Национальной гвардией Украины (2014);

ПАВЕЛ КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины (2014 – август 2019);

РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011), представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (2019);

СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, волонтер, общественный деятель;

САЙМОН ШУСТЕР, корреспондент журнала TIME;

ЗАЗА ГОГАВА, командующий Объединенным штабом Вооруженных сил Грузии (2006–2008);

АНДЕРС АСЛУНД, старший сотрудник Atlantic Council;

ЛЕВ ШЛОСБЕРГ, российский политик и правозащитник.

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