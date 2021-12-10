Угрожает ли Украине полномасштабное вторжение России. В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят важные темы. Видео
В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы.
В эфире программы 10 декабря будут подняты следующие вопросы:
• Угрожает ли Украине полномасштабное вторжение России?
• Об Украине без Украины. О чем договорились Байден и Путин?
• Последний звонок. Почему Байден позвонил Зеленскому только через двое суток?
• Вожакам боевиков выдали партбилеты "Единой России" – что это значит?
• "Кроты" в Офисе Президента. Какой резонанс вызвал рассказ украинских разведчиков?
Гости студии:
ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);
ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
СТЕПАН ПОЛТОРАК, министр обороны Украины (2014–2019), командующий Национальной гвардией Украины (2014);
ПАВЕЛ КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины (2014 – август 2019);
РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011), представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (2019);
СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, волонтер, общественный деятель;
САЙМОН ШУСТЕР, корреспондент журнала TIME;
ЗАЗА ГОГАВА, командующий Объединенным штабом Вооруженных сил Грузии (2006–2008);
АНДЕРС АСЛУНД, старший сотрудник Atlantic Council;
ЛЕВ ШЛОСБЕРГ, российский политик и правозащитник.
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