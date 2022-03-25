'Угробил' бригаду россиян: выяснились детали о командире РФ, которого оккупант переехал танком под Киевом. Фото и видео

Российский оккупант, полковник Юрий Медведев, которого на танке переехал подчиненный, был убит из-за больших потерь, которые понесла его 37-я мотострелковая бригада. Западные чиновники считают, что солдаты намеренно ликвидировали собственного командира.

Об этом пишет Daily Mail. В сети также появились кадры, на которых полковника Медведева на носилках несут в больницу после полученных им тяжелых травм ног (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Медведеву приказали не снимать защитное снаряжение, а после этого его погрузили на носилки с одеялами, прикрывающими ноги. Позже стало известно, что он все же погиб.

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На данный момент нет информации о том, что случилось с солдатом, который управлял танком. Однако в отчете есть несколько других докладов, которые свидетельствуют о плохом моральном состоянии путинских войск, которые не добились больших успехов в Украине.

"Это дает представление о некоторых моральных проблемах, с которыми сталкиваются российские войска", – говорят чиновники на Западе.

Как сообщал OBOZREVATEL, из 648 оккупантов из 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ после месяца войны в Украине выжили только трое. Причем двое из уцелевших захватчиков получили ранения.

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