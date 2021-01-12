Ученые заметили признаки гравитационного фона Вселенной

Ученые из США и Канады заявили, что они смогли обнаружить признаки постоянного гравитационного излучения, которое проходит через Вселенную и искажает ткань пространства-времени.

Исследование опубликовали на сайте The Astrophysical Journal Letters. Специалисты провели эксперимент под названием "Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория".

Они получили Нобелевскую премию по физике за первое в истории прямое обнаружение гравитационных волн, образовавшихся при слиянии двух черных дыр, находящихся примерно в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Отмечается, что волны, возникшие при этом столкновении, нарушили гравитационно-волновой фон Вселенной и достигли Земли.

Помимо подобных разовых сильных возмущений, которые астрофизики уже научились фиксировать, существует так называемый фон гравитационных волн – постоянный поток гравитационного излучения, которое, согласно теории, постоянно омывает Землю.

Именно это фоновое излучение пытались обнаружить ученые из проекта "Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн". В течение 13 лет они изучали свет, исходящий от десятков пульсаров, разбросанных по всей нашей Галактике, используя ее как огромную космическую обсерваторию, чтобы найти намеки на уникальную гравитационную "рябь" во Вселенной.

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