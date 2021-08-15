Ученые омолодили мозг мышей с помощью пересадки кала

Ученые из Ирландии провели эксперименты на молодых и старых мышах и выяснили, что трансплантация кишечной микробиоты может частично "омолодить" мозг последних.

Исследования провели биологи из Ирландского национального университета Корка под руководством Маркуса Бейме. Они пересадили кал молодых мышей (3-4 месяца) старым (19-20 месяцев) и проверили возрастные изменения, говорится в материале опубликованном в журнале Nature Aging.

Контрольной группе животных вводили фекальную суспензию от других мышей. Она содержала микробиоту – то есть все микроорганизмы, в том числе бактерии и грибки, живущие в кишечнике.

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Выяснилось, что пересадка частично обратила вспять возрастные изменения в иммунитете.

Также изменения начали происходить в мозге пожилых мышей. Их гиппокамп (область мозга, участвующая в работе памяти и процессах обучения) стал физически и химически походить на гиппокамп молодых мышей. Они начали быстрее проходить лабиринты, которые создавали для них ученые. Животные также лучше запоминали устройство лабиринтов с каждой попыткой.

Такого эффекта не наблюдалось у пожилых мышей, которым пересадили "старый" кишечный микробиом.

В то же время ученые подчеркнули, что многие кишечные бактерии мышей все же остались прежними и напоминали о прожитых месяцах. Кроме того, они не стали более социальными. По словам исследователей, мыши не стали вновь молодыми, просто их мозг начал работать немного лучше.

Специалисты отметили, что на данный момент не известно, сможет ли такая терапия каким-то образом повлиять на людей. По их убеждению, бездумная пересадка микробиома от одного человека другому может привести к непредвиденным последствиям.

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