Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека, но есть один нюанс

Ученые заявили, что люди могли бы продлить свою жизнь до 130-150 лет. Кроме того, теоретически она может продолжаться вечно, но есть один нюанс.

Новое исследование опубликовали в журнале Royal Society Open Science. В нем ученые проанализировали данные о так называемых сверх-долгожителях в возрасте 110 лет и старше и 105 лет и старше.

Принято считать, что процесс старения человека увеличивает риск смерти с течением времени, поскольку клетки разрушаются, а болезни становятся все более распространенными.

Так, если существует предельный возраст, после которого никто не может выжить, авторы исследования увидели бы множество людей, умирающих в этом возрасте. Однако они не нашли такой возраст в имеющихся данных.

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Новый анализ предполагает риск плато смерти в возрасте около 108 лет и сводится к соотношению, сравнимому с подбрасыванием монеты – 50 на 50. Энтони Дэвисон, профессор статистики Швейцарского федерального технологического института отметил, что после 110 лет прожить еще один год можно "почти как подбросить монету". Другими словами, теоретически люди могут жить вечно, но на практике этого, вероятно, никогда не произойдет.

По словам эксперта, благодаря достижениям в области технологий и медицины люди смогут жить дольше. Он считает, что к концу столетия люди могут просто увеличить продолжительность жизни до 130 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые выяснили, что секрет легкого течения коронавирусной инфекции у долгожителей может крыться в иммунной системе. Испанские эксперты проанализировали образцы двух людей старше 100 лет, которые излечились от серьезных проблем.