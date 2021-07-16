Ученые нашли соответствие между внешностью людей и склонностью к случайному сексу

Новое исследование показало, что мужчины с длинными чертами лица и большими глазами, а также женщины с тонкими лицами и маленькими глазами считаются более распутными. Однако, по мнению исследователей, это восприятие справедливо только для мужчин, а не для женщин.

В ходе исследования эксперты из Австралии спрашивали гетеросексуальных мужчин и женщин об уровне их "социосексуальности" – готовности участвовать в сексуальной активности вне отношений, также известной как случайный секс, пишет Daily Mail.

Участникам также показали фотографии противоположного пола, чтобы они могли ответить, основываясь только на внешности, заинтересованы ли в социосексуальности.

Команда обнаружила, что мужчины, которые были открыты для случайного секса, обычно имели более длинные лица, более высокий лоб, более длинные носы и большие глаза. Более того, женщины точно определили эти мужские черты лица как индикаторы интереса парней к случайному сексу.

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Однако мужчины ошибочно воспринимали меньшие, более изящные женские лица с меньшими глазами и меньшими губами как показатель открытости женщин для случайного секса.

По сути, результаты показывают, что женщины хорошо умеют правильно определять физические характеристики мужчин, которые указывают на интерес к случайному сексу, но не наоборот.

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