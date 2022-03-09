Ученые-евреи назвали Путина фашистом, указав, что на его руках кровь тысяч жертв

Израильские исследователи Центра Кантора (Тель-Авив) выступили с заявлением, касающимся военных преступлений России и искажения памяти жертв Холокоста. Содержание письма обнародовал вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Мы осуждаем неспровоцированную агрессию России и подлые военные преступления, совершенные по указанию Владимира Путина", – говорится в заявлении.

В нем также сказано о том, что "агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности".

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"Заявляя, что сегодняшняя Украина, с ее президентом-евреем, является нацистской, Путин еще больше сыплет соль на раны, тривиализируя память о Холокосте. Он полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды печально известной группы людей, искажающих Холокост", – подчеркивают ученые.

"Как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы являются наиболее серьезной угрозой для их существования, а демократия - лучшей гарантией для их благополучия. Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но наступает также время говорить начистоту. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, гнета и угроз Путина", – акцентируют исследователи Центра Кантора.

Заявление подписали следующие лица:

Профессор Урия Шавит, глава Центра Кантора

Профессор Дина Порат, глава и основатель Центра Кантора

Доктор Джованни Квер, проектный менеджер Центра Кантора

Доктор Карл Йонкер, ученый, медиа директор Центра Кантора