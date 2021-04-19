Ученик МАН создал уникального робота Harmix и выиграл $25 тысяч от Ukrainian Startup Fund. Фото

Ученик Малой академии наук, участник программы Startup World Cup, изобретатель и автор бота Harmix, Назар Поночевный, 16 апреля стал победителем конкурса от Ukrainian Startup Fund и получил приз в 25 тысяч долларов.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе МАН. Отмечается, что за награду боролись 13 проектов.

Harmix – это интеллектуальный сервис, который умеет сочетать музыку и видео. Чтобы подобрать подходящую музыку под видео, боту нужно лишь полторы минуты. В своем арсенале Harmix имеет 5 тысяч мелодий.

"Я разрабатывал бота как помощника для блогеров, инженеров монтажа, композиторов – всех, кто работает с видео и музыкой. Обычно, чтобы подобрать точную мелодию под видео или наоборот – видео под мелодию – человек может потратить до нескольких часов. Harmix сэкономит время и за считанные минуты предложит на выбор пять наиболее подходящих мелодий", – пояснил изобретатель.

По его словам, бот состоит из 200 миллионов искусственных нейронов и имеет много подсистем, каждая из которых отвечает за свое: ищет объект, анализирует жанр и тому подобное. Сервис создает продукт "под ключ": достаточно отправить видео боту, он проанализирует динамику, размер объекта, цвет, освещение, действия в кадре и другие параметры. За несколько минут Harmix вернет готовый ролик.

Как рассказали в МАН, Назар "учил" своего бота на сотнях видео и фильмов. Тот нашел и понял закономерности, как правильно сочетать музыку и видео. Боту можно задать все необходимые параметры и критерии, которые нужно учесть в работе. Harmix Назар придумал еще три года назад. Сейчас существует мощная компьютерная версия для профессионалов и мобильное приложение для простых пользователей.

"Искусственный интеллект устроен таким образом, что может работать и отдельно от человека. Но лично я вижу будущее подобных систем именно в работе в тандеме с человеком. Поэтому не надо бояться, что Harmix оставит без хлеба композиторов или блогеров. Наоборот он заберет на себя рутинную часть работы и даст им больше времени и возможностей для творчества", – рассказал Назар.

Со своим творческим ботом Назар объездил многие страны и получил несколько наград на международных конкурсах и использует все доступные возможности для популяризации разработки и в Украине. Именно поэтому он принял участие в конкурсе от Ukrainian Startup Fund как резидент UF Incubator – государственного бизнес-инкубатора Малой академии наук, который помогает изобретателям внедрять проекты и искать инвесторов.

"Назар Поночевный стал одним из первых и успешных резидентов UF Incubator. Наши эксперты высоко оценили бота Harmix, поэтому мы предоставили его автору разностороннюю помощь в реализации разработки: предложили юридическое сопровождение, познакомили со специалистами, организовали участие в различных мероприятиях, которые помогают продвигать проект. Один из них – Украинский фонд стартапов, который имеет целью развитие и стимулирование инноваций в Украине", – сказал руководитель UF Incubator Виталий Лесной.

Денежный приз в 25 тысяч долларов Назар планирует направить на развитие своего проекта. Изобретатель имеет команду из пяти человек, вместе с которыми выводит Harmix в большое плавание. Творческим ботом уже пользуются почти 5 тысяч человек, которые суммарно загрузили в чат больше 10 тысяч видео.