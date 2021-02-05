Старые учебники и новые правила на бумажке: в украинских школах разгорелись споры из-за правописания

После того, как Окружной административный суд Киева своим решением взял и отменил новое украинское правописание, учителя в школах в растерянности. Они пока не понимают: так чему же учить детей – новому правописанию или старому, оставляя все, как было? Поэтому каждая школа принимает свое решение – учить или ждать. Родители же разделились во мнениях.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще 29 января Окружной административный суд столицы отменил постановление Кабмина №437 "Вопросы украинского правописания" от 22 мая 2019 года.

Новая редакция правописания предлагала ряд изменений в украинском языке. Так, например, в русских окончаниях фамилий на -ой теперь следует писать – ий (звучит -ый: Трубецькой – Трубецький), слово проект ('проэкт') на украинском следует писать проЄкт ('пройэкт'). Также допускаются варианты написания слов, например, кафедра и каТедра, ефір – еТер и т.д. Много разговоров вызвали изменения в названиях женских профессий – авторка, директорка, майстриня, інженерка и т.д.

Министерство юстиции уже готовится подать апелляцию на решение об отмене нового правописания. Затем возможна кассация. Т.е. судебные процессы могут затянуться. Поэтому в Минюсте успокаивают: до начала ВНО судебное решение не вступит в силу.

Но надо отметить, что, хотя новое украинское правописание и изучают в школе, для сдачи тестов действует четырехлетний переходный период. То есть до 2023 года на тестах новые правила спрашивать не будут.

В самих школах пока в некоторой растерянности. Учебные программы уже включают изучение новых правил, а вот будут ли они действовать – непонятно. Да и учебники пока еще старые.

"У нас ничего пока не поменялось. Мы изучаем новое правописание. А старое еще будет действовать четыре года, поэтому для нас ничего не поменялось", – говорит OBOZREVATEL завуч киевской школы №92, преподаватель украинского языка Татьяна Шкандевич.

Еще одна учительница украинского языка со Львовщины Анна Прокопенко считает, что те, кто отменил новое правописание, сами в школе плохо учились.

"Если бы эти люди изучали украинский язык хотя бы на среднюю отметку, то они бы понимали, что заучить новые правила гораздо легче, чем было раньше. Это люди, которые ничего не понимают в языке, утверждая что-то о диалектах, живом языке и возврате к старым временам. Понятно, что все эти судебные решения – из области наступления на все украинское в нашей стране. Мы в школе даем правила и по старому правописанию, и по новому. Я стараюсь ученикам объяснять, почему именно так поменяли правило, с чем это связано. Чтобы дети писали осознанно. Очень надеюсь, что здравый смысл победит и суды прекратят вмешиваться хотя бы в правила правописания", – возмущается Прокопенко.

А вот учительница из Днепропетровской области Оксана Собко говорит, что не все родители даже едины во мнении.

"Когда ввели новые правила, ко мне подходили несколько родителей и начинали рассуждать, что мол зачем все это ввели, детям будет сложно, морочат голову и т.п. Теперь они снова приходят и требуют, чтобы я прекратила усложнять их детям жизнь и не учила их новым правилам правописания. Мол, и так сойдет. Я им объясняю, что даже если ребенку это на тестах не понадобится, то он должен знать эти правила. Очень сложно их убеждать. Такое впечатление, что это уже политический вопрос, а не филологический", – говорит Собко.

Преподаватель украинского языка в школе села Порепы с Житомирщины Аркадий Зозуля говорит, что пока о новых правилах правописания рассказывает только старшеклассникам: "Пока у нас не будет новых учебников с новыми правилами, мы не можем их преподавать. Я об этом спрашивал и на курсах повышения квалификации, мне это подтвердили. Но выпускникам я о новом правописании рассказываю, потому что им это нужно будет в жизни. Я считаю, что такие изменения в правилах актуальны, мы давно об этом говорили".

Сами родители тоже по-разному относятся к происходящему. Например, мама 10-классницы из Киевской области Янина Соловчук рассказывает, что поначалу родители тоже не могли привыкнуть к новым правилам.

"Сначала были мамочки, которые в родительской группе в Вайбере писали: "зачем это нужно". Переживали, что их дети не смогут все это заучить и на тестах будут проблемы. Потом, когда сказали, что еще четыре года на тестах новое правописание спрашивать не будут, успокоились. Хотя учительница заставляет детей учить новые правила, говорит, что им в жизни это пригодится, особенно тем, кто собирается поступать в вуз. Моя дочь спокойно со всем этим справляется, уже привыкла к этим словам "директорка", "социологиня". Это не самые главные изменения в правилах, и их не так много, кстати", – считает Соловчук.

Не согласна с этим Виктория, мама 7-классника с Полтавщины. "Я вижу, как тяжело все это дается моему сыну. Пригодится ли ему это в дальнейшем, не знаю. Но мне кажется, что это коверкает украинский язык. И так сложная программа в школе, теперь еще это придумали. Я разговаривала с учительницей после того, как суд отменил эти правила. Но она сказала, что в программах все это осталось, поэтому пока Минобразования не изменит их, учить будем", – рассказывает Виктория.

"Я не совсем понимаю, что происходит. Учебники у детей пока еще старые, там нет нового украинского правописания. Но на дистанционном обучении дочь сдавала контрольные по новым правилам. Как это понимать? В учебнике нет, а знать должны. Спрашиваю, "а как учительница вам дает эти правила?" Дочь говорит, что просто раздает напечатанные листочки с новыми правилами, нужно их учить и хранить", – возмущается мама Анастасия из Херсона.

Несмотря на то, что новые правила правописания отменил Окружной административный суд Киева, в правительстве надеются вернуть все на круги своя. В таком случае уже в 2023 году школьникам во время независимого тестирования придется выбирать между директор и директорка, пів міста и півміста. Вероятно, учителя и школы, которые уже сейчас, не дожидаясь новых учебников, внедряют новые правила правописания, надеются, что все это поможет их выпускникам успешно пройти тестирование.