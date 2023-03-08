Убитый оккупантами пленник не единственный, украинцев годами убивали за ''Слава Украине'', – историк Юзич

Слава Украине – эти два слова, которые украинец произнес в глаза российским нелюдям за мгновение до смерти, испугали их сильнее оружия. Украинский патриотический клич имеет чрезвычайную силу, ведь именно эти слова внушали страх врагам и сто лет назад. За них оккупанты из разных стран годами убивали украинских патриотов.

Видео дня

Об этом рассказал историк, майор ВСУ Юрий Юзич в Facebook. Он привел факты и назвал дату первого известного случая казни украинцев за слова "Слава Україні!"

"Первый такой известный случай произошел в марте 1919 года. В центре Львова. На Цитаделе. Перед расстрелом, обычные сельские юноши из пригорода воскликнули: "Слава Украине!". Это были ребята, которых обвинили в разведывательных действиях в пользу украинской армии. Их фамилии – Фолис и Саламонович (по другим данным этим вторым был ремесленник Еремийчук)", – рассказал историк.

Поляки оборудовали место казни, вкопав в землю столбы. К ним колючей проволокой привязали украинцев. Каждому из них на плечах напротив сердца нарисовали крест. Стреляли в спину, очевидно боясь смотреть им в глаза.

Расстрелянный Михаил Фолис был выпускником академической гимназии во Львове. Его отец – депутат австро-венгерского-парламента в Вене отец Иосиф Фолис, был известным священником на приходе в селе Скнилов, которое сегодня является одним из микрорайонов Львова. Он умер раньше сына на 2 года. 27-летний Михаил Фолис был казнен по решению польского военно-полевого суда.

Через 20 лет, в марте 1939-го, мадьярские нацисты массово расстреливали пленных бойцов Национальной обороны Карпатской Украины и активистов "Карпатской Сечи", защищавших украинское Закарпатье от оккупантов. Большинство из них умирало со словами "Слава Украине".

Юрий Юзич рассказал о смертной казни Юрия Пекаря, активиста местного Пласта.

"Ему привязали на шею камень – потому что смертельно раненых украинских воинов бросали в Тису. На камне написали: "Так погибнут все украинцы". Умирая Пекарь крикнул: "Слава Украине!", – рассказал историк.

Капеллан "Карпатской Сечи", василианин Севастиан Сабол, под впечатлением героического мужества украинцев написал стихотворение:

"Минулося, та не забулось! Хуст

остався спомином живим понині:

Розстріляний стрілець, а з його уст

Останній покрик: Слава Україні!"

А следующие 20 лет уже российские чекисты казнили тысячи воинов УПА и подпольщиков ОУН. Они подвергали страшным пыткам украинских патриотов.

"Как рассказывал один шокированный чекист: ты его кишки на руку наматываешь, а он тебе с улыбкой: Слава Украине!", – написал историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, после обнародованного видео казни российскими оккупантами безоружного украинского военнослужащего за слова "Слава Украине!" этот лозунг подхватил весь мир, а хэштег с ним возглавил мировые тренды Twitter.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Вимкнути перевіркуПреміум поради

Вимкнути перевіркуПреміум поради