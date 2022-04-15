'Убиты сотни людей': в Вене женщины в 'окровавленной' одежде напомнили о зверствах российских оккупантов в Украине. Фото

В Австрии состоялась молчаливая акция протеста против зверства, которое совершают российские оккупанты в Украине. В частности, организаторы обратили внимание на сексуальное насилие над украинцами.

В протесте на площади Штефансплатц в центре Вены приняли участие около 60 женщин – представительниц разных национальностей. Об этом сообщает "Укринформ" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Участницы акции, одетые в самодельные белые платья со следами "крови" на них, синхронно легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине.

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Общественная организация Unlimited Democracy заявила, что таким образом организаторы акции намерены привлечь внимание мировой общественности к проблеме насилия в Украине.

"Российские солдаты насиловали женщин, подростков и даже детей! Они убили сотни людей после дней жестоких пыток. Сегодня мы стояли за людей, чьи истории разбивают наши сердца" – отметили организаторы акции.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты совершают ужасающие преступления против украинского народа на оккупированных территориях. Все они подпадают под определение геноцида и нарушают все 4 Женевские конвенции 1949 года. В частности, практически во всех побывавших под оккупацией населенных пунктах фиксируется множество случаев сексуального насилия по отношению к женщинам и девушкам, а также изнасилования детей и пенсионеров обоих полов.

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