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"Убиты сотни людей": в Вене женщины в "окровавленной" одежде напомнили о зверствах российских оккупантов в Украине. Фото

Алексей Лютиков
Общество
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'Убиты сотни людей': в Вене женщины в 'окровавленной' одежде напомнили о зверствах российских оккупантов в Украине. Фото

В Австрии состоялась молчаливая акция протеста против зверства, которое совершают российские оккупанты в Украине. В частности, организаторы обратили внимание на сексуальное насилие над украинцами.

В протесте на площади Штефансплатц в центре Вены приняли участие около 60 женщин – представительниц разных национальностей. Об этом сообщает "Укринформ" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Участницы акции, одетые в самодельные белые платья со следами "крови" на них, синхронно легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине.

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Общественная организация Unlimited Democracy заявила, что таким образом организаторы акции намерены привлечь внимание мировой общественности к проблеме насилия в Украине.

"Российские солдаты насиловали женщин, подростков и даже детей! Они убили сотни людей после дней жестоких пыток. Сегодня мы стояли за людей, чьи истории разбивают наши сердца" – отметили организаторы акции.

Акция прошла на площади Штефансплатц в центре Вены
В протесте приняли участие представительницы разных национальностей
Десятки женщин со следами "крови" устроили молчаливую акцию
Участники акции призвали обратить внимание на массовые изнасилования в Украине
Организаторы привлекли внимание к проблеме насилия
В Австрии прошла акция из-за зверств российских оккупантов в Украине

Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты совершают ужасающие преступления против украинского народа на оккупированных территориях. Все они подпадают под определение геноцида и нарушают все 4 Женевские конвенции 1949 года. В частности, практически во всех побывавших под оккупацией населенных пунктах фиксируется множество случаев сексуального насилия по отношению к женщинам и девушкам, а также изнасилования детей и пенсионеров обоих полов.

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