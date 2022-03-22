Убийство евреев, закрытие гуманитарных коридоров и друзья России: опровергнуты главные российские фейки за 22 марта
Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому подготовили вам очередную подборку российских фейков.
ФЕЙК: Украинцы убивали евреев во время немецкой оккупации в Рави-Русской
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Опровержение:
Пропагандисты РФ, в своих попытках обвинить Украину в нацизме, снова переписывают историю.
Рава-Русская к началу Второй мировой войны – это город с преимущественно еврейским населением. После захвата города немецкие оккупанты организовали массовое уничтожение местных жителей. Позже в окрестностях города были найдены могилы массовых захоронений. В Рави-Русской было уничтожено 17 000 евреев, еще 13 000 было увезено в Германию и уничтожено там. Всего, вместе с убитыми в лагере для военнопленных Шталаг-325, в Рави-Русской было уничтожено около 42 000 человек. Делали это немцы – убивали как евреев, так и украинцев, и поляков.
Относительно того, как израильтяне ответили на выступление Президента Зеленского: его речь сопровождали многотысячные митинги в поддержку Украины. Пропагандисты РФ нашли единственную негативную реакцию среди депутатов Кнессета и выдали ее на позицию всей страны. Комментарий о "моральной нации" принадлежит депутату Кнессета от Религиозной Сионистской партии Симхи Ротману ––ортодоксальному и консервативному политику, последовательно выступающему за еще большую самоизоляцию Израиля.
ФЕЙК: Губернатор Одесской области запретил выводить людей гуманитарными коридорами
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Опровержение:
Традиционная попытка обвинить Украину в препятствовании эвакуации мирного населения, хотя именно РФ постоянно препятствует эвакуации и обстреливает гуманитарные коридоры.
Максим Марченко, губернатор Одесской области, не издавал такое распоряжение. Об этом он сообщил в официальных каналах (см. фото). Все официальные Распоряжения публикуются на официальном сайте и на официальной странице Facebook.
ФЕЙК:Большая часть мира является друзьями России
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Опровержение:
Во время голосования Генеральной Ассамблеи ООН с требованием РФ о выводе войск и прекращении войны против Украины, "За" проголосовали представители 141 страна (см. фото).
Друзями РФ оказались Сирия, Северная Корея, Белоруссия и Эритрея.
Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.
Официальные государственные каналы для получения информации:
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
- Главнокомандующий ВС Украины
- Министерство обороны Украины
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины
- Национальная полиция Украины
- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )
- Государственная пограничная служба Украины
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
- Центр противодействия дезинформации
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
- Сухопутные войска ВС Украины
О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:
- Министерство инфраструктуры Украины
- Международный аэропорт "Борисполь "
- Администрация морских портов Украины
- Международный аэропорт "Львов"
- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)
Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!