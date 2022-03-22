Убийство евреев, закрытие гуманитарных коридоров и друзья России: опровергнуты главные российские фейки за 22 марта

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому подготовили вам очередную подборку российских фейков.

ФЕЙК: Украинцы убивали евреев во время немецкой оккупации в Рави-Русской

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Опровержение:

Пропагандисты РФ, в своих попытках обвинить Украину в нацизме, снова переписывают историю.

Рава-Русская к началу Второй мировой войны – это город с преимущественно еврейским населением. После захвата города немецкие оккупанты организовали массовое уничтожение местных жителей. Позже в окрестностях города были найдены могилы массовых захоронений. В Рави-Русской было уничтожено 17 000 евреев, еще 13 000 было увезено в Германию и уничтожено там. Всего, вместе с убитыми в лагере для военнопленных Шталаг-325, в Рави-Русской было уничтожено около 42 000 человек. Делали это немцы – убивали как евреев, так и украинцев, и поляков.

Видео дня

Относительно того, как израильтяне ответили на выступление Президента Зеленского: его речь сопровождали многотысячные митинги в поддержку Украины. Пропагандисты РФ нашли единственную негативную реакцию среди депутатов Кнессета и выдали ее на позицию всей страны. Комментарий о "моральной нации" принадлежит депутату Кнессета от Религиозной Сионистской партии Симхи Ротману ––ортодоксальному и консервативному политику, последовательно выступающему за еще большую самоизоляцию Израиля.

ФЕЙК: Губернатор Одесской области запретил выводить людей гуманитарными коридорами

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Опровержение:

Традиционная попытка обвинить Украину в препятствовании эвакуации мирного населения, хотя именно РФ постоянно препятствует эвакуации и обстреливает гуманитарные коридоры.

Максим Марченко, губернатор Одесской области, не издавал такое распоряжение. Об этом он сообщил в официальных каналах (см. фото). Все официальные Распоряжения публикуются на официальном сайте и на официальной странице Facebook.

ФЕЙК:Большая часть мира является друзьями России

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Опровержение:

Во время голосования Генеральной Ассамблеи ООН с требованием РФ о выводе войск и прекращении войны против Украины, "За" проголосовали представители 141 страна (см. фото).

Друзями РФ оказались Сирия, Северная Корея, Белоруссия и Эритрея.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

- Офис Президента Украины

- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

- Главнокомандующий ВС Украины

- Кабинет Министров Украины

- Министерство обороны Украины

- Главное управление разведки Министерства обороны Украины

- Министерство внутренних дел

- Национальная полиция Украины

- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

- Государственная пограничная служба Украины

- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

- Центр противодействия дезинформации

- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

- Сухопутные войска ВС Украины

- Военно-морские силы ВСУ

- Территориальная оборона ВСУ

- Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

- Министерство инфраструктуры Украины

- Укрзализныця

- Украеродвижение

- Укравтодор

- Международный аэропорт "Борисполь "

- Администрация морских портов Украины

- Международный аэропорт "Львов"

- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!