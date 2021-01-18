У Зеленского рассказали, чем Украина может заинтересовать Илона Маска

Американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска Украина может быть интересна из-за лития.

Об этом в интервью ТСН заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Он отметил, что в стране есть залежи этого металла, из которого производят батареи.

"Мы можем много говорить о том, почему Илону Маску может быть интересной Украина. Я назову только одну тему – литий. У нас есть залежи лития, есть возможности, как его производить и поставлять. Батареи из чего делают?" – пояснил он.

Отвечая на вопрос, что Маску не до Житомира, когда он хочет колонизировать Марс, Жовква добавил, что тот интересуется многими вещами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Музей космонавтики имени Сергей Королева, который расположен в Житомире.

Приглашение глава государства опубликовал в Twitter, добавив в него пост миллиардера о его встрече с родственниками Королева.