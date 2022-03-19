У войск РФ нет успеха в открытом бою, оккупанты понесли большие потери – Генштаб

По состоянию на 18:00 19 марта, 24-х суток полномасштабного вторжения России в Украину, враг не добился успехов в открытом бою с Вооруженными силами Украины. В связи с этим агрессор прибегает к террору местного населения, но при этом и сам несет большие потери.

В частности, во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты РФ потеряли до 90% военных, а резервов у оккупантов для восстановления состава нет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

На Николаевском направлении враг укомплектовал подразделения за счет мобилизации в "ДНР", что является прямым нарушением Римского устава и Женевских конвенций. Они также понесли существенные потери во время "разведки боем": были убиты более 200 человек, остальные деморализованны – они отказываются участвовать в боевых действиях и обвиняют российское командование.

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А в Луганске в областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с телами солдат 2-го армейского корпуса, который тоже несет значительные потери.

Россия пытается укомплектовать роты для отправки в Украину за счет других своих воинских частей. Отметим, что в этих подразделениях уже более 20 человек написали рапорты, где отказываются воевать против Украины. К этим людям применяют репрессивные методы воздействия.

В целом оперативная обстановка на фронте почти без изменений. Враг не смог выполнить свои основные задачи, а наши защитники надежно удерживают оборону Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя и Николаева, заставляя противника прекратить наступление.

"Даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийские власти на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", – сообщает Генштаб.

В Черниговской, Киевской и Херсонской областях оккупанты пытаются раздавать местным жителям гуманитарку, однако большинство людей даже под давлением врага от нее отказывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-политическое руководство РФ может начать открытую мобилизацию для продолжения изнурительной войны в Украине. Такая вероятность существует в связи с тем, что врагу причинен большой урон в личном составе.

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