'У Украины получается лучше': Гиркин признал нашу победу в информационной войне

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что украинцы побеждают в информационной войне. По его словам, Украина полностью забивает пропагандистские российские СМИ.

Об этом Гиркин сказал на пресс-конференции. Он также посетовал, что россияне якобы не ведут военную пропаганду.

"К сожалению, как отмечают многие люди, у противника получается лучше – та массированная пропаганда, которая Украина ведет на население РФ, забивает российские официальные СМИ. В интернете забивает полностью. Адекватного шквала со стороны России нет. Где наши съемки разбитых колонн врага? Где наши беспилотники, где наша военная пропаганда?" - отметил Гиркин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, российская "мощная" армия оказалась неспособна воевать с вооруженными украинцами. Как последние трусы, россияне умеют воевать только с мирным населением, но и это у них плохо получается, когда речь идет об украинцах. На пятые сутки отчаянного сопротивления Украины у врага началась агония.

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