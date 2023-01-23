У украинцев выросло доверие к ветеранам – соцопрос

В августе 2022 года 30% людей считали, что ветераны — те, кто воевал во время Второй мировой, сейчас 21% считают, что ветераны — люди молодого возраста. Еще 55% убеждены, что ветераны люди среднего возраста. Уровень тех, кто считал ветеранами участников Второй мировой, снизился до 7%.

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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы Рейтинг, проведенного по инициативе Украинского ветеранского фонда Минветеранов в январе.

Первый социологический опрос с группой Рейтинг мы провели в августе 2022 года. Зафиксировали важнейшие вопросы и показатели, чтобы эффективно развивать ветеранские политики. Через полгода мы провели ряд кампаний и программ. Запустили кампанию по формированию образа ветерана "Да, я ветеран", чтобы показать, что сейчас воюет молодежь. И уже в январском опросе увидели существенные изменения. Мы отходим от советских нарративов", - говорит Руслана Величко-Трифонюк, и.о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

Общий процент доверия к ветеранам за полгода вырос с 92% в августе до 93% в январе. При этом есть незначительные колебания с показателем "полного доверия". Увеличилось количество тех, кто "скорее доверяет". Это положительная динамика, которая показывает постепенное наращивание доверия.

Одно из важных направлений работы УВФ – реализация программы Минветеранов по финансированию ветеранского бизнеса. За шесть месяцев УВФ провел две программы макрофинансирования (Стоим и Стоит 2.0), по которым ветераны-предприниматели, а также семьи павших защитников могли получить от 500 тысяч до миллиона гривен на развитие собственного дела. Всего 53 победителя по контрактам должны получить 49 миллионов гривен финансирования.

"По результатам опроса этого года видим, что на 10% выросло количество украинцев, поддерживающих предоставление льгот и поддержки бизнеса ветеранов. Сейчас уже 65% опрошенных поддерживают такую ветеранскую политику против 55% в августе. Отработка механизмов поддержки ветеранского бизнеса на государственном уровне важна уже сегодня. Ветераны создают рабочие места и в своих проектах резервируют места для собратьев. Так мы уже сейчас закладываем основу для решения проблем с трудоустройством военных, которые вернутся в гражданскую жизнь", - говорит Наталья Калмыкова, исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

Сроки опроса: 14-16 января 2023 года. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Больше данных по соцопросу Ретийнг обнародуем 2 февраля.