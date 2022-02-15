У украинских журналистов есть все возможности для того, чтобы увеличить освещение крымской тематики в медиа, – НСЖУ

Крымская тематика приобретает особую остроту на фоне российской военной угрозы, а опыт работы независимых журналистов на полуострове становится актуальным для украинских редакций. Об этом шла речь во время презентации альманаха "В фокусе – Крым", состоявшейся в Национальном союзе журналистов Украины во вторник, 15 февраля.

Альманах представляет собой сборник материалов образовательных вебинаров с участием 26 ведущих крымских журналистов, правозащитников и экспертов, среди них – известные журналисты, освещающие крымскую тематику (Владимир Притула, Севгиль Мусаева, Валентина Самар, Антон Наумлюк, Андрей Клименко, Татьяна Гучакова, Анастасия Магахова, Татьяна Пасова, Михаил Батрак), крымскотатарские гражданские журналисты и правозащитницы (Лутфие Зудиева, Мумине Салиева, Лиля Гемеджи, Нариман Мемедеминов), общественные деятели и эксперты (Татьяна Печончик, Ольга Скрипник, Сергей Мокренюк, Юлия Тищенко).

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"Это вклад Национального союза журналистов Украины в усилия, направленные на то, чтобы украинские медиа как можно больше понимали современную крымскую тематику. Недостаточно только обращений и призывов, – необходимо помогать журналистам находить источники информации, понимать, что происходит. И этот журнал является таким пособием. Убежден, что благодаря нашей работе появятся новые публикации о несвободе слова, о санкционной политике, об усилиях международного сообщества, о судебных процессах на полуострове", – отметил в своем выступлении глава НСЖУ Сергей Томиленко.

У украинских журналистов есть все возможности для того, чтобы увеличить освещение крымской тематики в медиа, в том числе в региональных, отметил соучредитель альманаха, крымский журналист, секретарь НСЖУ Николай Семена. Он рассказал, что в рамках проекта "В фокусе – Крым" союз провел 10 обучающих вебинаров, участниками которых стали журналисты и студенты факультетов и кафедр журналистики. По итогам вебинаров организаторы подготовили рекомендации по освещению крымской тематики для журналистов, предложив редакциям готовую программу.

Координатор проектов Центра прав человека ZMINA Надежда Добрянская, которая приняла участие в презентации, отметила важность работы гражданских журналистов в оккупированном Крыму. Общественная организация приобщилась к верификации профайлов 10 преследуемых крымскотатарских гражданских журналистов, истории которых вошли в альманах.

"Это те, кто не защищен журналистским удостоверением, кто стал к камерам и микрофонам, когда была уничтожена профессиональная журналистика в Крыму. Мы должны доносить истории гражданских журналистов и делать все, чтобы они были услышаны. Благодаря этим журналистам мир узнает о нарушении прав человека на полуострове", – сказала Надежда Добрянская.

Одним из важных результатов проекта "В фокусе – Крым" стало создание сообщества журналистов, правозащитников и экспертов, а также привлечение широкого круга журналистов к акциям солидарности с крымскими коллегами. В частности, большой резонанс имело проведение фотовыставки в поддержку преследуемых журналистов и приезд в Киев дружин крымскотатарских гражданских журналистов.

"Альманах содержит рассказы коллег об их личном опыте освещения крымской тематики, поиск источников и верификации информации. Уникальный опыт, наработанный в редакциях, теперь доступен всем коллегам", – отметила первая секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Издателем альманаха "В фокусе – Крым" является Национальный союз журналистов Украины. Издание имеет 72 полноцветных страницы, проиллюстрированные оригинальными фотографиями Александры Ефименко, Антона Наумлюка, движения "Крымская солидарность", изданий "Крым.Реалии" и "Граты". Составителями альманаха являются Николай Семена и Сергей Томиленко. Общий тираж издания – 1000 экземпляров. Распространяется НСЖУ и Центром прав человека ZMINA.