У России возникли проблемы с выплатами для военных, а боевики ЧВК отказываются воевать против Украины – разведка

У российских воинских частей возникли трудности с финансированием после обещанных выплат оккупантам, которые вторглись с войной в Украину. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена.

При этом ввиду плачевного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете страна-агрессор найти не может. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, во временно оккупированном Крыму после выплаты так называемых "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. В связи с этим финансирование каких-либо выплат за март у оккупантов отсутствует.

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Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских частных военных компаний. Украинская разведки выяснила, что в ЧВК учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты недовольны тем, что им приходится за свой счет хоронить своих погибших в Украине товарищей по службе. Похороны двух солдат им обошлись в 200 тысяч рублей – слишком дорого, таких денег у военнослужащих вражеской армии нет, а руководство "отмораживается".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из военнослужащих армии страны-агрессора пожаловался на низкую плату за участие в боевых действиях на территории Украины. Также он рассказал о том, что участились случаи дезертирства, за которое оккупантов расстреливают свои же.

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