У Полтавского депутата есть компании и гостиница в России, которые продолжают работать: громкое расследование

Депутат Полтавского областного совета от фракции "Батькивщина" Николай Корецкий имеет бизнес в РФ, который продолжает работать. Сам народный избранник говорит, что не может закрыть свои фирмы.

Видео дня

Об этом новое расследование NGL.media. У Корецкого обнаружили несколько предприятий по перепродаже авто, а также гостиницу, расположенную рядом с воинской частью российских танкистов.

Гостиница "Русь" в поселке Селятино в 30 км от Москвы была основана еще в 2006 году. Она работает до сих пор и, как сообщает издание, в его номерах часто останавливаются военные РФ. Компания Корецкого, владеющая гостиницей, получила 15,5 млн рублей ($124 тыс.) выручки за 2022 год.

В Украине Корецкий известен прежде всего как предприниматель – владелец одного из крупнейших в государстве производителей коммунальной техники "Альфатекс". Известно, что на его предприятии использовались российские запчасти МАЗ. С авто начинался и российский бизнес полтавского депутата.

Еще в 1990-х годах Корецкий перепродавал в Россию кременчугские грузовики КрАЗ. Дилерская сеть продолжала работать и после 2014 года.

Как утверждает издание, сейчас Корецкий в РФ владеет фирмой "КрАЗ-Ростов" (прибыль за 2022 г. составила около $50 тыс.), компанией по аренде недвижимости "Актив-Плюс" и "КрАЗ НН" (в 2022 году компания задекларировала $56 тыс. дохода). Также депутат является соучредителем фирмы "РусКрАЗ" (в прошлом году прибыль составила $74,1 тыс.).

Сам депутат утверждает, что не может закрыть бизнес в России. "Оставшиеся незакрытыми фирмы не работают. По ним идут разные суды с контрагентами, а с 2014 года судиться в России стало еще хуже, поэтому дела не закрывают", – рассказал Корецкий и добавил, что с 2022 года "не общается даже с работниками русских компаний".

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины задержали дежурного коллаборанта и агента службы внешней разведки РФ. Предатель, называвший себя "политологом", подготовил десятки заказных статей для российских изданий с целью проведения информационных диверсий против Украины.

А тем временем НАПК составило протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Документ уже направлен в суд. Отмечается, что Шмигаль незаконно разгласил информацию о разоблачителе коррупции. Если суд признает Шмыгаля виновным, то должностному лицу будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год.

Также в СБУ заявили о разоблачении украинской компании, которая поставила в Россию средств на 40 млн грн. Впрочем, в самой компании Киевгума отвергли обвинения, заявив, что доказательства непричастности предприятия к тому, в чем его обвиняют, переданы адвокатам.