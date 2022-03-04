У оккупантов закончился запас ракет, высадку десанта в Одессе затягивают – Генштаб ВСУ

За восьмой день наступления на украинское государство российские захватчики не добились существенных успехов в продвижении вперед. Они сосредоточили усилия на инженерном оборудовании позиций и несут потери при продвижении в глубь территории Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 00:00 3 марта. Данные опубликованы на Facebook.

Как сообщили в Генштабе, оккупанты ввели в страну большую часть созданной для наступления группировки – из 117 укомплектованных батальонных тактических групп осталось не более шести. Сейчас они не находятся в Украине, а морально психологическое состояние подразделений – на низком уровне.

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Кроме того, они использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, который предназначался для наступления. В настоящее время враг производит пополнение запасов. Также оккупанты затягивают с высадкой десанта в районе Одесса – Затока, проводя демонстрационные действия для оттягивания части сил ВСУ на указанное направление.

Под неудачной попытки наступления на Гостомель оккупанты столкнулись с украинскими защитниками и потеряли около 20 единиц техники.

"Оккупационные войска начали действовать более коварно, продолжают дерзко нарушать норма Международного гуманитарного права, используя жилые дома, для размещения стоянок техники и оборудования огневых позиций, а также военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси, нанося ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, жилых массивах крупных городов", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул: планируемый в Кремле блицкриг провалился, ни один областной центр не кажется врагу без боя. По его словам, Украина переходит в тотальное сопротивление.

В то же время российские оккупанты продолжают нести большие потери в войне, которую глава страны-агрессора России начал против Украины. На восьмой день боевых действий ряды врага поредели примерно на 9000 человек. Детальнее о потерях противника – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Беларуси получили приказ о пересечении границы с Украиной. В лесистой местности уже разместили 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, но белорусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками.

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