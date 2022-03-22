У оккупантов на Донбассе не осталось ни одного боеспособного подразделения: они боятся контрнаступления ВСУ

Руководство оккупационных администраций так называемых "Л/ДНР" недовольно решением Кремля отправлять на войну чуть ли не всех мужчин, проживающих на территории ОРДЛО. Главари псевдореспублик боятся украинских ДРГ, а также контрнаступления бойцов ВСУ.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на источник в разведке. По данным издания, пророссийские боевики поняли, что дела РФ на фронте идут очень плохо. По этой причине захватчики пытаются компенсировать собственные потери "мобилизованными" жителями "ЛНР" и "ДНР".

"С Донбасса россияне выгнали на фронт почти все боеспособные военные формирования, чем создали "опасность государственности" недореспублик", – сказано в материале.

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По словам источников в разведке, решение о поднятии возрастного ценза "военнообязанных" до 65 лет приняли не местных командиры, а российское руководство – чтобы "закрыть дыры в своей армии после огромных потерь".

Отмечается, что у главарей "Л/ДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника нет доступа к информации о происходящем на фронте. Однако они понимают отсутствие перспектив в случае российского проигрыша.

"Нервы у главаря террористических бандформирований на Донетчине иногда сдают. Во время совещания с приближенными к нему лицами Пушилин выразил большое недовольство действиями Шойгу, Герасимова и Путина и даже назвал последнего "х****м". Из-за того, что отчаянные попытки любым способом захватить всю территорию Донетчины и Луганщины проваливаются, а рашисты не оставляют никакого тыла и возможности для "республик" защищаться", – пишет "24 канал".

Утверждается, что Пушилин жалуется на отсутствие военных в прифронтовых городах – там, мол, осталось несколько десятков человек с оружием, которые убегут при виде украинских ДРГ. При этом рассчитывать на помощь Кремля в случае наступления на Горловку или Дебальцево никто из коллаборантов не может.

Что касается "мобилизованных" жителей оккупированных Донецка и Луганска, то их российские власти перебрасывают в регионы, которые даже не относятся к Донбассу.

"Мобилизованные" находятся фактически в заложниках у оккупантов, понимают, что против них воюет профессиональная украинская армия. Воевать они вообще не хотят, даже несмотря на накачку пропагандой... Мобилизованные члены бандформирований не понимают, зачем им погибать в чужих городах, где местные жители посылают даже кадровых российских военных по адресу корабля "Василий Быков", – сказано в материале.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что РФ использует мобилизованных на подконтрольных ей территориях Донбасса в качестве пушечного мяса. Им поручают выявление огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

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