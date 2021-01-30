Если бы COVID-19 не существовал, его нужно было бы придумать. Цинично? Да! Но вот такая ситуация с мировой проблемой была нужна, чтобы мир встряхнулся, осознал, как он хрупок и начал себя спасать. Чтобы мир повнимательнее присмотрелся к тем, кто играет с штаммами вирусов, изображая из себя Бога, и навсегда "стукнул" таких умельцев по рукам. Чтобы люди поняли, что гарантированная им государством безопасность — всего лишь пшик, симулякр, иллюзия обмана, и на самом деле безопасность не может гарантировать никто, если сам человек этого для себя не хочет.

Как, например, государство может гарантировать безопасность критическому большинству, которое категорично не хочет носить маски, мыть руки, держать социальную дистанцию, соблюдать меры гигиены, и, ухмыляясь, твердит про заговор рептилоидов, и про то, что вируса нет?

Не может государство защитить и тех сознательных, кто носит маски, моет руки и отчаянно пытается социальной дистанцией остановить распространение вируса. Почему? Все просто, этих людей меньшинство. Меньшинство всегда падет под давлением большинства. Я видела этот процесс на войне, на Донбассе.

Современное, цивилизованное государство, может лишь минимизировать последствия пандемии, и это у него получится только в том случае, если критическое большинство просто будет выполнять указания государства. А если государство не цивилизованное, а застрявшее где-то в средневековье, что тогда?

Что, если для лечения в таком государстве применяются заговоры, а критическое большинство отдает предпочтение не врачам, а экстрасенсам, заговорам, соде и "кремлевский таблеткам от всего". А что еще хуже, врачи в таком государстве, используя коррупцию, купили себе образование, вернее, дипломы об образовании , и чтобы скрыть свой не профессионализм, используют низкий уровень безграмотности критического большинства населения внушая им ложные нарративы, про заговоры, лечение содой и даже страх перед развитыми странами и цивилизацией. Такое общество погибнет само и уничтожит всех, в ареоле своего влияния.

Можно было бы посмеяться над вот всем этим древним и маргинальным, если бы под боком у нас не находилась РФ, ОРДЛО, где в фаворе вот это самое средневековье, поддерживаемое на государственном уровне. Да что там северный сосед, как еще называют РФ, у нас критическое большинство жителей Украины, шокирует постами в соцсетях "хто знае бабцю, що выкатуе яйця", участвует в шоу "экстрасенсы могу все", верит в заговоры и мощь России.

Кстати, если вы не знаете, то религия и потустороннее-тайное всегда шли рука об руку с политикой и являются одними из самых сильных технологий, в том числе и НЛП, психологического воздействия на человека и управления обществом.

Именно, поэтому я не устаю писать: религия — тоже фронт. Нет, я не против веры. Вера — это нечто сокровенное и личное, я бы сказала, интимное, такое, что не выставляют напоказ.

А о том, что стало явным, то есть пошло в массы, стало частью социума и государства, частью политики и рекламы.

Я о религии, как инструменте управления социумом. Я о церкви, как инструменте информационного и психологического влияния на социум.

Я о мотиваторах войны.

Да, церковь, религия и вера, так же, как средневековые традиции, тщательно взлелеянные РФ, стали не только единым целым в словосочетании "российское православие" или "московский патриархат", но и сильнейшим оружием против человечества.

Но, прежде чем рассказать вам одну поучительную социальную историю из ОРДЛРО, я хочу провести небольшой познавательный экскурс в бурные 90-е.

Распад СССР начинался с точки "х", который условно назвали "период перестройки". Людям дали свободу. Свободу слова. Свободу мысли. Ну, это так думал социум. На самом деле ситуацией управляли. А чтобы плебс не нервничал, ему давали шоу.

Плебсу вернули веру, церковь и религию. Так же, как когда–то в СССР церковь после гонений и расстрелов, вернул лично товарищ Сталин. Разрушения после Второй мировой в СССР были настолько масштабны, что людям нужно было дать отдушину: религию, церковь, и даже немножко медиумов. Люди, потерявшие опору в жизни шли в церковь, к медиумам, а церковь вела людей в партию. Церковь МП поддерживала все доктрины Кремля. Управляемая вера, управляемая свобода слова, управляемое телевидение, управляемый юмор.

Плебс стонал от потери работы, инфляции, очередей, дефицита, но не интересовался ничем, кроме "Санты Барбары", "Богатые тоже плачут", "Рабыни Изауры", КВНа, "Поля чудес" Кашпировского и Чумака.

Люди с самым лучшим в мире образованием замирали у телеэкранов с банками и заряжали крэма и воду, рассасывали себе рубцы и наращивали волосы. Управляемость социума была доведена до критического предела.

Одним дали восточные единоборства, тихо переводя "секции" в бандгруппирования, вторым эмпатии плачущих рабынь и веру в светлую любовь и победу дора, третьим, веселых и находчивых, смело и резко шутящих про "самого", четвертым веру.

Да, что там веру, даже разнообразие вер. Как из рога изобилия в постсоветском пространстве росли секты, девы марии, белые и не очень братства, иеговисты, староверы, дырники. Вслед за ними сыпались колоннами, ка кна парде, экстрасенты, ясновидящие, мастера янциньшинь и другие просветленные личности. Народ ликовал: хлеба не было, а вот зрелишь было хоть отбавляй.

Управляемый хаос не дал большинству погибнуть под обломками падающего колосса на глиняных ногах, отвлекая их на телевизор, перепрограммируя сознание, выдавая в информационное пространство все больше "запретного".

В этот миг церковь стала островком "стабильности". Туда вели "лечится" от дьявола, наркоманов, загулявших мужей, туда шли разорившиеся бабочки-однодневки, туда шли "бригады". Церковь росла. Ее спонсорами становились "малиновые пиджаки". Пиджаки со временем менялись на "гуччи", золотые цепи на депутатские "ксивы", а церковь становилась посредником между государством и народом, которая управляла и тем и другим.

Московский патриархат стал единственным действенным, нерушимым, связующим звеном, объединившим постсоветские с страны с "материком", то есть ФСБ и Кремлем.

МП влиял на актеров и политиков, на журналистов и бандитов. Ну, как влиял. Скорее давал путевки в жизнь в обмен на сотрудничество и финансовые влияния.

Но, становились ли люди, ходящие в церкви МП и рьяно бьющие поклоны христианами? Нет!

Посмотрите сколько российских звезд шоу-биза, политиков,чиновников, журналистов, актеров, лобзающих руку попам МП, носят на руке амулеты, красные нити, перья, кости.

Сам Путин лечится у сибирского шамана. К российским шаманам едут политики со всех стран, даже Янукович лечил у шамана колено. После посещения церкви, естественно. Как иначе?

В этой тарабарщине — весь русский мир. В нем нет корней. Нет истины. Это смесь народов, поглощение традиций, поглощение религий и вер. Это театр. Все играют роли, правда на сцене идет сразу несколько пьес, но, это не важно.

В русском православии сплетены язычество, старообрядчество, мусульманство, хазарство, ордынское ханство. У чуди не было Бога. Муромь, мордва, чудь, самоеды, мери, поморы… Они никогда не были христианами. Но именно эти народности и стали "коренными россиянами", великой "русской нацией".

МП стал фундаментом влияния на все постсоветские страны, имеющие на своей территории церкви МП.

МП имеет влияние на политиков, актеров, журналистов. МП вкладывает огромные средства в свое влияние. Но, обратите внимание на церкви МП, их нравы, обычаи, обряды и тех политиков, журналистов и актеров, кто находится под влиянием МП: все те же бубны, заговоры, шаманы, красные нити у запястья.

МП продолжает "кормить грудью" украинский поликтикум, шоу-биз, селебрити, информационное пространство и, конечно же, плебс.

Перед войной на Донбассе началось массовый захват земель под "церкви", "молебные дома", "часовни" МП.

А в 2014-м церкви Донбасса МП стали оплотом и мотиватором войны.

Донбасские триколорадники и русские оккупанты получали от МП благословение на убийство и украиномовных и русскоязычных без разницы веры или отличий языка-мовы.

Убить, — орали священники, указывая своим перстом животворящим на любого, кто был вне их сферы влияния. Церкви и служки МП стали информационным и психологическим оружием Кремля. Именно в церквях рождались сказки про "фашистов, выжигающих русскоязычные православные города".

И вот пришла беда. Ковид. Пандемия. Тысячи смертей. И МП стал оружием ковида. Все без исключения православные священники МП, как на РФ, так и в ОРДЛО вели пропаганду, убеждая прихожан, что вирус скрепных и православных не берет. Убеждали не носить маски (а до этого вели активную антипрививочную политику).

Также вели себя священники МП и в мирных частях Украины. Церкви МП стали оплотом, террористом, помогающим и распространяющим биологическое оружие. За время пандемии и карантина МП в ОРДЛО не прекращал богослужений и массовых мероприятий, причастий с одной ложки и целования икон.

Пропагандисты-священники несли в массы "Бог нас спасет, Бог рассудит, Бог управит, нет необходимости верющему носить маски, иконы, молитвы, пост, мощи-вот наша защита от вируса, которого нет".

Это закончилось тем, что в церкви люди заражались вирусом быстрее и массовое, чем на рынке или в магазинах. Это закончилось тем, что стали болеть и умирать священники МП. Вот, в принципе и вся социальная история. Пропаганда русского мира убила своих пропагандистов.

Из-за пропаганды и доверия телевизору, церкви, из-за культа советских нарративов "забрать и поделить", алчности и маргинальности погибли тысячи жителей Донбасса. И погибнут еще. Ведь их вера в секту "русский мир" до сих пор сильна.

В Ровеньках умер 30-летний священник МП, который так же проповедовал антиковидные тезисы. Причащал его одиозный Александр Авдюгин, священник пропагандист, на счету которого не мало жизней, в том числе и проукраинских жителей ОРДЛО, сданных в "мгб".

"Принципиальность" этого священника зашкаливает. Он и российскую гуманитарку сделал бизнесом, и в оккупированном Крыме "мазанку" прикупил, и в ОРДЛО обогатился за счет "овец божих", которым он пастух, так как пасет он свое стадо уверенно и умело, не боясь расплаты.

Интересно, предусмотрена ли люстрация святых отцов-пропагандистов русского мира в новой доктрине Зеленского "простить и признать"?

Так что, по сути, ковид стал проверкой населения на разум. Одно радует, у всех носителей гена "русской нации", МП православия и скрепов — встроенная функция к самоуничтожению.

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