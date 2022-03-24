'У нас не солдаты, а киборги': появилось новое яркое видео о Вооруженных силах Украины

В сети появилось видео о мужественных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Во время борьбы против российских оккупантов именно они являются опорой и надеждой украинцев – их героизм и успехи на фронте усиливают веру народа в победу над врагом.

На опубликованных кадрах наших бойцов сравнивают с киборгами. Клип под названием "Это ВСУ" распространил на YouTube-канал исполнитель "100лица" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"У нас не солдаты, а киборги. Понимаешь, их уже так называют. Если вы туда заходите, из вас через полчаса делают шашлыки", – сопроводили ролик слова из разговора украинца, призвавшего знакомого россиянина-полицейского не участвовать в боевых действиях против Украины, потому что здесь он найдет только смерть.

Видео дня

Далее в песне отмечается мощь ВСУ, которые "орков затопчут в траву", брат за брата будут стоять горой и за Украину врага сотрут с лица земли.

"Пойдем в бой за свободу и правду. Нет пощады тому, кто напал на страну мою. Здесь пацаны и девушки – наши герои. Это вам не Марвел, здесь киборги настоящие", – поют исполнители.

Они подчеркнули, что за украинскими Вооруженными силами стоит вся страна, в том числе тероборона, партизаны и даже цыгане, которые воруют вражеские танки и ракеты голыми руками.

"Бесстрашные воины, мы на своей земле. Будут гореть черти под Джавелинами, Байрактарами. В пепел согреем, если будет холодно вам. Под вечер выпьете коктейли, но в меню только "Молотова"... Здесь пацаны весело с юмором разгоняют орду. Это ВСУ", – такие рифмованные фразы сопровождают кадры с украинскими защитниками, которые бьют врага на земле и в небе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. Это произошло в районе Макарова на Киевщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!