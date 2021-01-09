Глава Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние составляет более 188,5 млрд долларов против 184 млрд долларов у Безоса, который удерживал это звание с 2017 года. – ред.

Я хочу быть частью того, что меняет мир.

В детстве меня поражало, как много разных вещей способны при желании взрываться. Удивительно, что у меня до сих пор все десять пальцев.

"Путеводитель по галактике для автостопщиков" научил меня, что самая сложная вещь на земле — это выбрать, какой вопрос задавать. Но если уж ты выбрал его, то все остальное пойдет легко.

У меня есть собственное кладбище неудачных попыток.Там стоит множество надгробий, а где-то в глубине полно свежевырытых могил, которые ждут, когда в них что-то окажется. Но я делаю все для того, чтобы они оставались пустыми.

Ошибки совершать не страшно. Главное каждый раз ошибаться в чем-то новом.

Когда у тебя появится первый миллион долларов, твоя жизнь изменится. Любой, кто утверждает, что это не так, говорит ерунду.

Создать хорошую компанию — как испечь хороший пирог: нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях.

В SpaceX (ракетостроительная корпорация, основанная Маском в 2002 году. — Esquire) мы стремимся к великой философской цели, хотя и занимаемся бизнесом. Если у нас получится построить компанию, которая поможет человеку стать межпланетным видом, это будет обретением Святого Грааля. Но если мы создадим нечто такое, что сможет доставить человека и технику на Марс, я буду считать задачу SpaceX выполненной. По крайней мере, на текущем этапе.

Да, люди побывали на Луне, но с тех пор не сделали ничего сопоставимого. Я даже не слышу о каких-то по‑настоящему серьезных намерениях сделать следующий шаг.

В ракетостроении нет ничего по‑настоящему дорогостоящего. Проблема лишь в том, что те, кто занимались ракетостроением в прежние времена, делали это с чудовищно низкой эффективностью.

Для выполнения сложной работы не обязательно нанимать много людей. Количество никогда не компенсирует таланта, а два человека, которые чего-то не знают, ничуть не лучше такого же одного.

Возможно, моя величайшая ошибка — это желание полагаться на чей-то талант, а не на чьи-то личные качества. Но ведь это очень важно — когда у человека доброе сердце.

Герои моих любимых книг — "Властелина колец" и "Основания" (цикл фантастических романов Айзека Азимова. — ред.) — всегда чувствовали необходимость спасать мир.

Прямо сейчас все человечество — с первого до последнего человека — участвует в самом опасном эксперименте за всю историю: как много углекислого газа мы должны выбросить в атмосферу, прежде чем поймем, что стоим перед лицом гибели.

Когда я говорю о чем-то, это обязательно случается.Не всегда по расписанию, но все же случается.

Не так давно я сказал, что в ближайшие 30 лет большинство новых автомобилей в США будут электрическими. И я не имею в виду гибриды. Я говорю про электрические автомобили.

Я никогда не платил людям за то, чтобы они притворялись, что любят мои продукты.

Когда-то в нашей штаб-квартире в Пало-Альто патентами Tesla была увешана целая стена. А потом мы все сняли. Мы сняли все это потому, что решили открыть наши разработки во имя развития электромобилей.

За четыре миллиарда лет земной истории произошло не более полудюжины действительно важных событий:появление одноклеточных организмов, появление многоклеточных организмов, разделение на царство животных и царство растений, выход животных из воды на сушу, развитие млекопитающих и развитие сознания. Следующим большим шагом должна стать идея межпланетной жизни — беспрецедентное путешествие, которое драматически изменит нас и обогатит.

Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа.

Первые годы люди будут жить на Марсе под куполом,но со временем мы сможем трансформировать Марс в подобие Земли и разгуливать по поверхности без какой-либо защиты. Это будет легкий тюнинг планеты.

Терпение — это добродетель, и я учусь быть терпеливым. Но это трудные уроки.

Я бы хотел умереть на Марсе — но только не от удара о поверхность.

Ракетостроение не рытье траншей.

Правила жизни привел журнал Еsquire

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.