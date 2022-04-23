Расскажу о факте, который мало кто знает. Европейцы удивлены высоким уровнем образования украинских беженцев. Они не ожидали, что процент людей с высшим образованием среди них превышает 50%, когда в той же Германии он составляет всего лишь 21%! Многие прилично говорят по-английски и владеют современными специальностями - графический дизайн, менеджмент, маркетинг, программирование. Это разительный контраст по сравнению с гостями из Сирии, Афганистана и т.д.

В эфире телеканала WELT регулярно выступает глава Черновицкой области Сергей Осачук, причём говорит на хорошем немецком. Оказывается, он кандидат исторических наук, переводчик, проходил стажировку в университетах Вены и Мюнхена. Для немцев откровение, что украинцы - это европейцы и разговаривают с ними на их языке! Что называется, "культурный шок"! И это знаменательное историческое событие, которое будет оценено в самое ближайшее время.