Тысячи заявок "застряли" в СБУ: иностранные журналисты не могут попасть в Украину для освещения агрессии РФ

Более тысячи иностранных журналистов не могут приехать в Украину для объективного освещения агрессии России в нашей стране. Их заявки не могут рассмотреть уже более десяти дней, сейчас они "застряли" в СБУ.

Об этом в своем Facebook сообщила украинская журналистка Соня Кошкина. По ее словам, не могут приехать, в частности, греческие представители СМИ, активно помогавшие нам, например, во времена Томоса.

"Заявки были поданы ещё в самом начале войны. То есть, более десяти дней тому. Их доооооолго пинали по ведомствам. А сейчас они застряли в СБУ. Тысяча заявок. Не из Мордора, не из Беларуси, не из Тьму-таракани, из дружественных нам стран. Зла не хватает", – подчеркнула журналистка.

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